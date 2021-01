CALCIO SERIE C – VA MALE AL FOGGIA, BATTUTO A CATANIA

Di Lino Mongiello

CATANIA – FOGGIA 2-1

RETI: 14’pt Dall’Oglio. 46’ Dell’Agnello, 6’ st Piccolo.

CATANIA (3-4-3): Confente 6; Sales 6, Silvestri 5.5, Tonucci 6; Calapai 6, Welbeck 5.5, Dall’Oglio 6 (21’ st Manneh 6), Zanchi 6 (21’ st Biondi 6); Piccolo 6.5 (42’ st Izco sv), Saraò 6 (35’ st Reginaldo sv), Russotto 6 (21’ st Rosaia 6). In panchina: Martinez, Moce, Claiton, Pellegrini, Albertini, Maldonado, Vrikkis. Allenatore: Raffaele 6.5.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6.5; Anelli 6, Gavazzi 6, Galeotafiore 5.5 (1’ st Germinio 5); Kalombo 5.5, Garofalo 6 (23’ st Morrone 6), Salvi 6 (40’ st Raggio Garibaldi sv), Rocca 6 (40’ pt D’Andrea 6), Cardamone 6 (1’ st Di Jenno 5.5); Curcio 5.5, Dell’Agnello 6.5. In panchina: Vitali, Lucarelli, Pompa, Di Masi, Agostinone, Moreschini, Aramini. Allenatore: Marchionni 6.

ARBITRO: Gualtieri di Asti 5.5.

NOTE: cielo nuvoloso, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Salvi, Saraò, Kalombo, Dell’Agnello, D’Andrea, Sales. Angoli: 6-3. Recupero: 1′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Catania, 17 gennaio 2021. Si interrompe al Massimino di Catania, dopo sette risultati utili consecutivi, la serie positiva del Foggia (2-1). Su un campo da sempre avaro per la compagine rossonera, arriva puntuale la sconfitta. Che, comunque, poteva essere senz’altro evitata senza i due gravi errori in difesa. In ogni caso, il passo falso non pregiudica affatto il buon cammino di capitan Gavazzi e compagni che, non lo dimentichiamo, hanno come obiettivo la salvezza. Non è stato disputato un gran match quello disputato dai rossoneri, sempre energici e mai domi, contro avversari più quotati sulla carta e squadre costruite per raggiungere obiettivi più prestigiosi. In più va anche sottolineato l’ennesimo infortunio che ha privato i rossoneri di un elemento importante quanto Rocca. Peccato, si poteva fare di più e dare continuità all’ottimo ruolino di marcia. Nel match tra le nobili decadute il Foggia deve rinunciare all’infortunato Del Prete e, inizialmente anche a Di Jenno relegato in panchina rimpiazzato da Cardamone, mentre ritrova la maglia da titolare Kalombo. Poi in avanti, nell’undici iniziale, Dell’Agnello è preferito a D’Andrea. Il Catania parte bene e mette nell’angolo il timoroso Foggia. In chiave offensiva la compagine etnea è ben assortita e tecnicamente molto valida. Il Foggia prova a difendersi con ordine e a cercare la ripartenza buona ma i padroni di casa cercano subito il vantaggio. Ci provano una prima volta con Silvestri (7’) con un gran tiro al volo che si spegne sull’esterno della rete. E al secondo tentativo passano in vantaggio. La solita distrazione difensiva consente a Dall’Oglio (14’), lasciato inspiegabilmente libero da marcatura al centro dell’area, di fulminare Fumagalli che sfiora la sfera ma non riesce ad evitare il gol. Il gol stronca il Foggia, costretto a subire le iniziative avversarie. Continua a premere il Catania ma accumula soltanto calci d’angolo, peraltro improduttivi. Calapai (36’) di testa impegna ancora Fumagalli e subito dopo il Foggia si fa un tantino più intraprendente. Intanto si fa male Rocca e il Foggia, nell’attesa del cambio, ha l’occasione del pari. Sul cross di Dell’Agnello però non ci arrivano Curcio e Garofalo. I rossoneri, inaspettatamente, trovano il pari nell’unico minuto di recupero. Sulla battuta del secondo corner di Curcio, lo stacco di testa, perfetto e vincente di Dell’Agnello (46’) regala ai suoi il gol dell’1-1 ed arriva il duplice fischio del Sig. Gualtieri. Si riprende a giocare e Mister Marchionni presenta dal 1’ Germinio e Di Jenno per Galeotafiore e Cardamone. E al primo affondo il Catania ritrova il vantaggio. Sul taglio di Russotto, Germinio si fa anticipare da Piccolo (6’) che trasforma l’assist in rete con un diagonale velenoso. Stavolta il Foggia accusa molto di più il colpo e non riesce a reagire. Su calcio di punizione Piccolo (12’) costringe Fumagalli a rifugiarsi in angolo. L’unico tentativo degli ospiti è del solito Curcio (17’) con un tiro violento dai venticinque metri che costringe Confente alla deviazione in angolo. I minuti trascorrono e il Foggia, nonostante i cambi, non riesce a pungere. Protesta anche per la mancata concessione di un calcio di rigore per una vistosa trattenuta in area ai danni di Anelli (27’). Il Catania riesce a controllare l’esito del match con molta attenzione e sfiora il tris con la conclusione di Calapai (36’) fuori bersaglio. E non succede più niente fino al 94’. Ora bisogna guardare avanti e a cercare di riprendere a dar fiato alla classifica.