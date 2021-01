SAN GIOVANNI ROTONDO – LA SCOMPARSA DI PADRE MARCIANO MORRA, IL FRATE CHE HA VISSUTO ACCANTO A PADRE PIO

È venuto a mancare nelle ultime ore a San Giovanni Rotondo Ferdinando Morra conosciuto come Padre Marciano, Commendatore (Ordine al Merito) della Repubblica Italiana dal dicembre 1994, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fu ordinato sacerdote il lontano 21 febbraio 1954 a Campobasso. Padre Marciano Morra nato a Monteleone di Puglia è stato un frate che ha vissuto accanto a Padre Pio: custodire la sua eredità era diventata la sua missione, attraverso le numerose pubblicazioni sulla vita e la spiritualità del santo con le stimmate, ma anche con il suo infaticabile apostolato in giro per l’Italia ed il mondo.

Padre Marciano è stato segretario nazionale dei Predicatori Cappuccini e superiore del Convento di S. Giovanni Rotondo per diversi anni. Come religioso non ha avuto altre ambizioni o altri scopi, se non quello di amare Cristo e predicare il Vangelo. Ha vissuto la vita cristiana con entusiasmo, amore e con la commozione della sua prima Santa Messa. A suo dire il corpo invecchia, ma l’amore di Cristo mantiene giovani. È stato segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio.

Alla comunità francescana la nostra partecipata vicinanza in questo triste momento.