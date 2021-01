APRICENA – IL COMUNE: QUANDO LA POLITICA FUNZIONA, ABBIAMO PORTATO L’ACQUA POTABILE SULLA SP 28 (Pedegarganica), a cittadini e aziende che lo chiedevano da anni

QUANDO LA POLITICA FUNZIONA: ABBIAMO PORTATO L’ACQUA POTABILE SULLA SP 28 (Pedegarganica), a cittadini e aziende che lo chiedevano da anni.

APRICENA – L’Amministrazione Comunale, comunica alla cittadinanza l’ennesima buona notizia, che riguarda la realizzazione del tronco di acqua potabile in alcune aree della città sprovviste e nel tratto urbano della sp 28 (Pedegarganica – Via San Marco), fino alla Cooperativa Agricola “Fra Coltivatori”.

“Grazie alla proficua collaborazione istituzionale che in questi anni siamo riusciti a realizzare con AIP (Autorità Idrica Pugliese) e AQP (Acquedotto Pugliese)”- dichiara il Sindaco Antonio Potenza- “stiamo dando risposte a cittadini e aziende che da anni non avevano acqua potabile.

Via Montegrappa, tratto terminale, Via Petrarca e tratto urbano della Sp 28 sono i tre progetti finanziati e già in fase di realizzazione. Oltre ai tronchi di acqua e fogna (nelle due strade urbane e solo idrico sul tratto urbano della provinciale), sarà completamente rifatto il manto stradale. Senza pesare sul bilancio del Comune.

Desidero ringraziare AIP ed AQP”-continua il Sindaco-“per la collaborazione e l’ascolto. Anche in questo caso siamo riusciti a risolvere problemi annosi, dando servizi e infrastrutture alla nostra città, ai nostri cittadini e alle nostre aziende, senza incidere sulle casse comunali. Questi obiettivi si raggiungono quando la politica funziona, lavora, fa il suo dovere e quando una Pubblica Amministrazione riesce a stabilire buoni rapporti con gli altri enti pubblici”- conclude il Sindaco.