FOGGIA – Celebrazione per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale

Mercoledì 20 gennaio 2020, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, alle ore 9 verrà celebrata la Santa Messa presso la Basilica Santuario Madre di Dio Incoronata di Foggia. Al rito, nel rispetto del principio di massima precauzione in ragione dell’emergenza pandemica in atto, parteciperà una ristretta rappresentanza del Corpo della Polizia Locale, oltre ai celebranti, al Sindaco Franco Landella ed al Prefetto o suo delegato. Tutti i cittadini che vorranno manifestare il senso della vicinanza agli appartenenti alla Polizia Locale di Foggia potranno seguire la celebrazione alla pagina facebook del Santuario Incoronata. Mercoledì 20 gennaio 2020, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, alle ore 9 verrà celebrata la Santa Messa presso la Basilica Santuario Madre di Dio Incoronata di Foggia. Al rito, nel rispetto del principio di massima precauzione in ragione dell’emergenza pandemica in atto, parteciperà una ristretta rappresentanza del Corpo della Polizia Locale, oltre ai celebranti, al Sindaco Franco Landella ed al Prefetto o suo delegato. Tutti i cittadini che vorranno manifestare il senso della vicinanza agli appartenenti alla Polizia Locale di Foggia potranno seguire la celebrazione alla pagina facebook del Santuario Incoronata.

Inoltre, aderendo all’iniziativa promossa dall’associazione OPL, alle ore 12 del 20 gennaio prossimo, presso il comando della Polizia Locale di Foggia verrà osservato un minuto di raccoglimento per una preghiera “in ricordo dell’eroico sacrificio dei nostri caduti della Polizia Locale d’Italia, che, per onorare l’uniforme indossata di Poliziotto Locale e le istituzioni pubbliche rappresentate, hanno sacrificato la loro vita in difesa dei valori di libertà, equità e giustizia sociale di tutti i cittadini italiani”.