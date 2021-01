SAN SEVERO – SDERLENGA: “SUBITO DIGITALIZZAZIONE DI SERVIZI COMUNALI PER AGEVOLARE IL CITTADINO”

COMUNICATO STAMPA

“Il 2021 sia l’inizio di un percorso per l’innovazione della città”. È la proposta di Francesco Sderlenga consigliere comunale di Iniziativa Democratica che punta alla realizzazione di un percorso innovativo per il rilancio economico sociale e culturale della città. Infatti da tempo comitati civici ed associazioni sollecitano la digitalizzazione di servizi comunali per agevolare le attività dei cittadini. Un’azione di modernizzazione che tutti gli appartenenti al gruppo consiliare –assessorile di Iniziativa Democratica intendono sostenere. “Ci impegneremo da subito come gruppo polittico – spiega il consigliere Sderlenga -, a proporre all’amministrazione comunale percorsi finalizzati a rendere la città e i suoi servizi più smart”. Infatti la pandemia ha permesso di sperimentare lo smartworking, le videoconferenze, la didattica a distanza e ha dato nuovo impulso anche allo shopping on line e all’accesso ai servizi della PA attraverso il digitale. “Di questo – prosegue il consigliere Sderlenga -,occorre fare tesoro potenziando tutte quelle attività e percorsi digitali capaci di rendere più smart la città. Partendo dalla macchina amministrativa ci attiveremo affinché anche il Comune rientri nella piattaforma IO della Pubblica Amministrazione per consentire ai cittadini di pagare tributi, servizi o avere accesso alle certificazioni anagrafiche dal proprio smartphone”. Secondo il rappresentante di Iniziativa Democratica, inoltre come avviene in molte città italiane sarebbe di aiuto ai sanseveresi pagare il parcheggio tramite app, così come occorrerebbe rendere smart il servizio di bikesharing, al fine di promuovere la mobilità sostenibile. “Auspichiamo altresì – conclude il consigliere comunale -, un coinvolgimento delle associazioni di categoria agricole e commerciali per promuovere una piattaforma di acquisto dei nostri prodotti e produzioni locali, oltre che di promozione del nostro patrimonio artistico, architettonico e dei percorsi enogastronomici che potrebbero contribuire a vitalizzare il turismo in collaborazione con le agenzie di viaggio attraverso pacchetti completi di promozione del territorio. Una rivoluzione digitale che oltre che migliorare la qualità dei servizi e della vita dei cittadini si trasformi in un incubatore per favorire l’occupazione dei giovani e la sopravvivenza delle aziende grazie alle opportunità offerte dalla rete e dal mercato digitale.”

San Severo lì, 18 gennaio 2021

Ufficio stampa Iniziativa Democratica Puglia – San Severo