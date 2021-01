APRICENA – POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO CIVILE: SONO 16 I POSTI DISPONIBILI PER I GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 28 ANNI

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO CIVILE: AD APRICENA SONO 16 I POSTI DISPONIBILI PER I GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 28 ANNI (28 e 364 GIORNI).

Il Comune di Apricena mette a disposizione 16 posti per i giovani del territorio che vogliono diventare operatori volontari del Servizio Civile Nazionale.

⭕Ad ogni operatore spetta un rimborso mensile pari a 433,80 per l’attività svolta.

⭕L’importo verrà erogato dallo Stato direttamente sul conto corrente oppure su carta prepagata con IBAN.

Per poter accedere ad uno dei quattro progetti della durata di 12 mesi che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022, occorre disporre di identità digitale SPID e inoltrare domanda attraverso il portale del Comune di Apricena, entro e non oltre le ore 14:00 dell’8 febbraio 2021;

⛔LA DOMANDA VA INVIATA UNA SOLA VOLTA, DIVERSAMENTE RISULTEREBBE NULLA.

Per maggiori informazioni rivolgersi ai servizi sociali al numero 0882 646744.

Auguriamo un grande in bocca al lupo a tutti i futuri operatori volontari del 2021.

Il Sindaco, Antonio Potenza e l’Assessore,

Agata Soccio.