SAN SEVERO – Cordoglio del P.S.I. per la morte di Mimì ROMANO

Cordoglio del P.S.I. per la morte di Mimì ROMANO

È morto nella notte Mimì Romano. I compagni della Federazione P.S.I. di Foggia e della Sezione Leone Mucci di San Severo, hanno appreso con grande dolore e dispiacere la triste notizia.

Storico rappresentante dauno, era l’ultimo superstite della prima pattuglia di consiglieri eletti alla Regione Puglia nella prima legislatura iniziata nel 1970. Con Finocchiaro, Tarricone, Scamarcio e Dilonardo, infatti, rappresentarono il PSI nella massima Assise regionale.

Romano fu a lungo Vice presidente della Giunta, all’interno della quale rivestì il ruolo de assessore alla programmazione, all’urbanistica e lavori pubblici nonché alla sanità.

Fu eletto deputato del collegio Bari-Foggia nel 1983 e successivamente ricoprì anche il ruolo di Presidente dell’Istituto Nazionale Trasporti.

Sue furono le battaglie per l’approvazione del 1′ Piano regionale urbanistico, per la 1′ Legge sulla programmazione regionale e, con Luigi Tarricone, per l’Istituzione del Primo Parco regionale a Portoselvaggio di Nardò.

Lascia in tutti i compagni un profondo vuoto e una testimonianza di tenace militante e dirigente politico, formatosi nelle battaglie per l’affermazione del Riformismo e dei diritti dei lavoratori.

Alla famiglia ed a tutti i suoi cari, vanno le più sentite condoglianze da parte sei compagni del Federazione P.S.I. di Foggia a cui si uniscono quelle dei compagni della Sezione P.S.I. Leone Mucci di San Severo.

Riposa in pace Mimì ROMANO. La tua memoria rimarrà per sempre viva in tutti noi.

Il Segretario della Federazione P.S.I di Foggia

Michele SANTARELLI



IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PSI

Felice CAFORA