SAN SEVERO – POLIZIA LOCALE – MERCOLEDI 20 GENNAIO 2021 LA FESTA DI SAN SEBASTIANO

Anche quest’anno il Corpo di Polizia Locale si appresta a festeggiare il Santo Patrono, San Sebastiano, nella giornata di mercoledì 20 gennaio 2021.

Nella mattinata di mercoledì 20 gennaio, alle ore 12,00, è in programma una sobria cerimonia, nel rispetto delle prescrizioni anti COVID 19, che si terrà presso il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo. Nel corso della cerimonia saranno consegnati economi ad alcuni agenti della Polizia Locale (che si sono particolarmente distinti in azioni di Polizia nel 2020), ad associazioni di volontariato ed alcuni cittadini che si sono prodigati collaborando con il Corpo durante il 2020. Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore con delega alla Sicurezza e Polizia Locale Luigi Montorio, il Comandante della Polizia Locale, Magg. Ciro Sacco, il Segretario Generale Vito Tenore. La cerimonia sarà coordinata da Michele Princigallo, Addetto Stampa del Comune di San Severo.

Successivamente il Comandante Sacco renderà noti i dati dell’attività svolta nel corso del 2020 e gli obiettivi per il 2021, appena iniziato, che vedrà il Corpo impegnato in attività di presidio del territorio in coordinamento con le FF.OO. I dati ed i nomi dei premiati, saranno resi noti con apposito successivo comunicato.

Infine, nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio, alle ore 18,30, nella Chiesa della Madonna della Libera e San Sebastiano si terrà la Santa Messa, concelebrata dal Vescovo Diocesano Mons. Giovanni Checchinato e dal Parroco Mons. Giovanni Pistillo.

SAN SEVERO, 19 gennaio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo