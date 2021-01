APRICENA – ALTRI 3 NUOVI CARABINIERI AD APRICENA

APRICENA – “Accogliamo con grande piacere i tre nuovi militari, entrati in servizio da pochi giorni presso la stazione dei Carabinieri di Apricena”-dichiara il Sindaco Antonio Potenza.

“Negli ultimi mesi, e a più riprese, nei tavoli prefettizi ho chiesto più uomini per il controllo della nostra Città. I risultati che il Comandante Mazzarella e i suoi uomini stanno ottenendo negli ultimi tempi sono sotto gli occhi di tutti. Controlli massicci del territorio, denunce, arresti, grande collaborazione con la nostra Polizia Locale. Tutte attività che stanno migliorando sempre di più la vivibilità nella nostra città. Desidero ringraziare il Prefetto di Foggia e il Comandante Provinciale dei Carabinieri per la sensibilità mostrata, continuiamo a mantenere alta la guardia per garantire al nostro territorio i migliori anticorpi contro ogni tipo di illegalità, invitando la cittadinanza, come facciamo da anni, a denunciare ogni episodio che sia al di fuori della legge”- conclude il Sindaco.