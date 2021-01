FOGGIA – ASSEMBLEA SOCI CONFINDUSTRIA DEL 19 GENNAIO – ELEZIONE CONSIGLIO GENERALE – REVISORI – PROBIVIRI

’Assemblea dei Soci di Confindustria ha eletto ieri i componenti del Consiglio Generale che, unitamente ai presidenti di sezione e ai membri di diritto, costituiranno il plenum del massimo Organismo Associativo.

“l’intensa partecipazione delle imprese, piccole e grandi, in un clima sereno caratterizzato da senso di appartenenza, è il risultato più significativo del lavoro svolto in questi mesi, ma è anche un segno sintomatico della ferma volontà di guardare avanti per affrontare i problemi che il territorio presenta, in una fase difficile e di grande cambiamento. Adesso bisogna proseguire, perché Confindustria è un fiume che scorre sempre “.

Con questa dichiarazione congiunta dei presidenti Eliseo Zanasi e Nicola Biscotti, incaricati di guidare l’attuale percorso, Confindustria rende noti gli esiti dei lavori assembleari, che fanno registrare lusinghieri parametri nella lettura dei dati.

Dal resoconto assembleare – come si evince dagli atti formalizzati dal Direttore Generale, Enrico Barbone – emergono i seguenti dati: 176 aziende costituite che hanno espresso 884 voti rispetto ai 1174 voti esercitabili, pari al 75,5% degli aventi titolo, percentuale statisticamente tra le più alte registrate nella storia associativa.

“Con la prima riunione operativa del nuovo Consiglio Generale – precisano Zanasi e Biscotti – si darà corso alle iniziative più urgenti, nelle more della nomina del nuovo Presidente di Confindustria prevista, in linea con il crono programma dettato dai vertici romani, entro il mese di febbraio.”

Di seguito l’elenco degli eletti nel Consiglio Generale, nel Collegio dei Revisori Contabili e nel Collegio dei Probiviri.

CONSIGLIO GENERALE

Biancofiore Gerardo Sedir Srl Cianfano Roberto La Città Digitale Srl De Pellegrino Alfonso Amgas Blu Srl Di Giovine Angelo Enel Spa Di Lascia Giuseppe Conglobix Snc Lanotte Massimo Cd Srl Lops Paolo Altair Srl Malvani Damiana Ferrovie dello Stato Metauro Antonio Metaurobus Srl Mormile Alberto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa Pizzi Tommaso Dmf Costruzioni Srl Ricucci Domenico Ricucci Domenico Costruzioni Sassano Maria Teresa Edo Gluten Free Srls Vallo Alessandro Leonardo Spa Zampieri Flavio Ati Sale Spa

2 COMPONENTI NOMINATI DAL PRESIDENTE: Amoruso Flavio Molini F.lli Amoruso Spa Di Pede Francesco Telecom Italia Spa

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI:

Cardellino Rita Colonna Gioacchino Invest Srl Maida Luigi Pagliara Riccardo

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: