SAN SEVERO – FESTA DI SAN SEBASTIANO. IL BILANCIO DELLE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2020 E GLI ELOGI CONSEGNATI

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Nino Casiglio del MAT – Museo dell’Alto Tavoliere, una sobria cerimonia (nel rispetto delle prescrizioni anti COVID 19) in occasione della festività di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Nel corso dell’incontro è stato diffuso il bilancio delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno dal Corpo della Polizia Locale di San Severo. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Luigi Montorio, il Comandante della Polizia Locale Magg. Ciro Sacco, il Segretario Generale del Comune Vito Tenore.

Nel corso della mattinata sono stati consegnati alcuni ELOGI relativi al 2020. In particolare sono stati attribuiti per varie azioni ed iniziative a:

Vice Sovrintendenti Michele Augelli e Mauro Cocca,

Assistente Michele Di Fine,

Maestro di Musica Emilio Tricarico,

Vice Commissario Marco d’Antuoni,

Vice Sovrintendenti Antonio Ciociola e Luigi Minischetti,

Assistente Bruno Braccia,

Vice Commissario Felice Cafora,

Vice Sovrintendenti Massimo Cologno, Anna Rita Russi, Nunzia Scaramuzzi, Nicola Tartaglione,

Assistenti Loredana Tricarico e Pasquale Zaccagnino,

Associazioni di Volontariato A.E.O.P., A.L.T.E.A., CO.N.G.E.A.V.,

Concittadino Mario De Letteriis,

Impresa Di Pierro Cosimo S.a.s.,

Guardia Costiera Ausiliaria,

Associazione UNITALSI.

Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di San Severo e Torremaggiore

Radio Club San Severo.

IL BILANCIO DELLE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE

ANNO 2020

Premesso che l’attuale assetto organico del Corpo risulta essere composto come di seguito riportato:

In occasione della festività di San Sebastiano, si trasmette l’usuale rendiconto delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno dal Corpo della Polizia Locale di San Severo, redatto dal Comandante Comm.Sup.Dott.Ciro SACCO.

INTERVENTI RICHIESTI ALLA CENTRALE OPERATIVA: 6459 di cui:

– N.4280 espletamento richieste utenti recatisi personalmente al front-office del Comando

– N.485 autorizzazioni temporanea per transito z.t.l.

– N.1875 e-mail di segnalazione inviate ai vari uffici Competenti per la risoluzione dei problemi di cui al punto 1

– N.169 registrazioni di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli

– N.50 denunce smarrimento/rinvenimento cani

Le richieste giunte alla centrale operativa hanno riguardato: incidenti stradali, interventi sulla circolazione stradale, danneggiamenti per buche, avarie sulla carreggiata stradale, veicoli abbandonati, veicoli recuperati di provenienza furtiva, recupero cani randagi feriti, morti e/o abbandonati recupero carcasse di cani e gatti, rilascio permessi provvisori per il transito nella ZTL, comunicazioni ad altri enti e altre richieste di svariata natura.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SULLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

VERBALI

n.7949 violazioni accertate al 31/12/2020 – a fronte di accertamenti pari a € 639.176,00 –

n.4223 sanzioni oblate per un totale incassato pari a € 273.525,84

Le infrazioni hanno riguardato le soste vietate, irregolari e “selvagge” con e senza il presidio dello “Street control”.

n.240 ricorsi al Prefetto – n.15 ricorsi al Giudice di Pace avverso verbali al C.d.S.

INFORTUNISTICA STRADALE – NOR

Sinistri rilevati: = n. 150 di cui n. 60 con feriti e n. 1 mortale (92 feriti), n. 11 incidenti con danni materiali a causa del manto stradale dissestato, n. 07 cadute accidentali con lesioni a persone;

Nell’anno 2020 sono stati portati a compimento:

 n.86 TSO/ASO (accertamento sanitario obbligatorio) / (trattamento sanitario obbligatorio);

 n. 6 accompagnamenti coattivi comprensive di ammende disposte dal Giudice;

 n. 18 consegne patenti di guida a seguito di ritiro disposto dalla Prefettura per fine periodo di sospensione;

 n. 27 esecuzione ordinanza ritiro Patente di Guida da parte dell’U.T.G.;

 n. 11 deleghe d’ indagini da parte della Procura della Repubblica;

 n. 35 persone denunciate;

 n. 80 prese visione atti incidenti stradali;

 n. 233 richieste acquisizione atti;

 n. 31 rinvenimenti e consegne veicoli rubati e carcasse veicoli recuperati su suolo pubblico;

 n. 43 trasmissioni sinistri stradali con lesioni per provvedimenti di sospensione patenti di guida;

 n. 147 inserimenti CREMSS;

 n. 63 inserimenti nel SIVES dei fermi e sequestri amm.vi;

 n. 244 inserimenti SDI;

 n. 43 trasmissioni sinistri stradali con lesioni per provvedimenti di sospensione Patenti di Guida da parte dell’UTG;

 n. 42 sequestri amministrativi;

 n. 13 fermi amministrativi;

 n.235 pareri rilasciati sulla viabilità, stalli carico-scarico e/o dissuasori, istituzioni Divieti di Sosta;

 n. 14 controdeduzioni avverso i ricorsi della Prefettura;

 n. 16 memorie difensive avverso ricorsi presentati presso G.D.P. di San Severo.

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

 n. 98 informative di reato trasmesse alla Autorità Giudiziaria;

ATTIVITA’ SETTORE PUBBLICITA’

 n. 120 (circa) pareri per l’installazione di insegne di esercizio, per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari, per rinnovo autorizzazioni impianti pubblicitari esistenti in Città;

 aggiornamento archivio impianti pubblicitari con occupazione suolo pubblico.

ATTIVITA’ UFFICIO ZTL

 n. 2564 verbali transito nella zona a traffico limitato;

 n. 100 rilascio contrassegni invalidi;

 n. 800 permessi rilasciati per il transito nella ZTL.

ATTIVITA’ DI POLIZIA EDILIZIA-GIUDIZIARIA

 n. 6 notizie di reato per assenza di titoli abilitativi (permessi a costruire) ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i;

 n. 13 verbali di contravvenzione alla Legislazione sull’ attività edilizia;

 n. 4 comunicazioni di notizie di reato (art. 544 bis C.P.- uccisione di animali, art. 624 C.P.- furto, art. 595 c.3° C.P. – diffamazione aggravata sui social, art. 336 C.P. – minaccia a P.U.);

 n. 72 accertamenti di controllo e vigilanza edilizia;

 n. 5 attività di indagini delegate per conto della Procura della Repubblica di Foggia;

 n. 8 verbali ai sensi dell’art. 30 c. 1° e 8° del C.d.S. (pubblica e privata incolumità);

 n. 2 verbali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale – Delibera n. 48 del 28.09.2018 (decoro urbano);

 riscontro istanze accesso atti ex Legge 241/90;

 ricezione denunce e segnalazioni;

 verifiche c/o ufficio S.U.E. di permessi a costruire ed altri titoli abilitativi;

 accertamenti al C.d.S., servizi d’ infortunistica stradale e servizi di viabilità;

 servizi di controllo del territorio nel rispetto della normativa anti-Covid 19 (mesi di marzo-aprile-maggio) con particolare attenzione alla movida;

 gestione della raccolta dei rifiuti indifferenziati c/o utenze Covid-19 positivi nel periodo compreso dal 21.04.2020 al 06.11.2020.

ATTIVITA’ DI POLIZIA ANNONARIA

 n. 82 verbali per violazioni Legge al Commercio, Tulps, Ordinanze Sindacali (€ 40.000,00 circa);

 n. 69 verbali ispettivi per controlli effettuati a pubblici esercizi, esercizi di vicinato, circoli privati ed area pubblica;

 n. 3 Informativa di reato a seguito di controlli attività commerciali;

 n. 2 sequestro amministrativo operato su area pubblica;

 n.43 edizioni del mercato settimanale gestione e rilevazione assenze operatori commerciali titolari di posteggio e rilevazioni presenze spuntisti con aggiornamento dei rispettivi registri;

 n. 04 edizioni del mercato specializzato di fine mese (causa DPCM per emergenza Covid-19);

 controlli mercati giornalieri Porta San Marco, Via De Gasperi e Via Alessandrini;

 assegnazione posteggi all’ interno del mercato di Via De Gasperi, a seguito di indicazioni del Dirigente Area V, con compilazione degli atti necessari;

 n. 1 accertamento per realizzazione manufatto abusivo nel piazzale antistante il cimitero;

 varie attività di controllo finalizzate alla dissuasione al commercio abusivo su area pubblica;

 controlli aperture e cessazioni attività artigianali;

 controllo vendita giochi pirici su area pubblica fine anno 2020;

 n. 23 controlli per occupazione abusiva di suolo pubblico con verbalizzazione ai sensi dell’art. 20 C.d.S.

 esecuzione provvedimento di sgombero box n. 5 del mercato di Via De Gasperi con inventario beni e consegna chiavi all’ ufficio patrimonio comunale;

 numerosi controlli diretti al contrasto del fenomeno della prostituzione (ord. n. 162/2019 e 130/2020) e all’ ordinanza n. 121/2016 (cani);

 organizzazione logistica del luogo di stoccaggio dei beni di prima necessità distribuiti durante il periodo di lockdown per covid-19 e pianificazione compiti del personale di volontariato impiegato.

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMBIENTALE

 n. 200 Accertamenti ambientali su area pubblica e privata;

 n. 104 Sanzioni per abbandoni incontrollati di rifiuti;

 n. 13 accertamenti caduta calcinacci con il NOR;

 n. 9 accertamenti per messa in sicurezza e rimozione di materiale in ETERNIT;

 n. 7 interventi e procedimenti sanzionatori per emissioni moleste (fumi, vapori e inquinamento acustico, antenne radio, liquami);

 n. 23 accertamenti per maltrattamento animali, randagismo, abbandono e detenzione;

 n. 5 accertamenti per danneggiamenti;

 n. 12 interventi e accertamenti per la privata e pubblica incolumità, Protezione Civile, Degrado ambientale;

 n. 5 misure cautelari per abbandono ed incendio di rifiuti ai sensi dell’art. 256 bis D.Lgs. 152/2006;

 n. 12 autocarri sequestrati per gestione illecita di rifiuti ai sensi dell’art. 354 c.p.p.;

 n. 1 terreno sequestrato per utilizzo di discarica abusiva ai sensi dell’art. 354 c.p.p.;

 n. 17 persone denunciate per abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006;

 n. 1 denuncia e sequestro di animale per maltrattamento ai sensi dell’art. 544 bis c.p.;

 n. 11 procedimenti penali a seguito di disposizioni DPCM-COVID-19 ai sensi dell’art. 650 c.p.;

 n. 3 denunce per lesioni personali personali gravi o gravissime;

 n. 5 deleghe di indagine ai sensi dell’art. 370 c.p.p.

 attività a tutela del randagismo e rispetto ordinanza sindacale n. 121/2016 con n.781 persone generalizzate e n. 78 cani controllati, n. 21 inviti ad esibire il possesso del microcip e n. 10 sanzioni elevate (mancato uso del guinzaglio, mancata iscrizione all’ anagrafe canina, mancata pulizia deiezioni canine, malgoverno del cane);

 attività di contrasto alla prostituzione ordinanza n. 162/2019 con n. 8 persone sanzionate, n. 20 persone con ordine di allontanamento e n. persone generalizzate.

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

 n. 240 registrazioni cronologia verbali;

 n. 240 elaborazioni verbali Regolamenti Comunali;

 n. 2 modifiche autorizzazioni agenzie funebri;

 n. 2 inizio attività B&B;

 n. 18 vidimazioni registri attività T.U.L.P.S.;

 n. 12 autorizzazioni soste anulare sportivo spettacoli viaggianti;

 n. 2 noleggio senza conducenti;

 n. 97 rapporti art. 19 L.689/81;

 n. 87 donazioni dirette e raccolte alimentari (emergenza COVID-19);

 n. 960 pacchi alimentari in favore di famiglie bisognose (emergenza COVID-19).

ATTIVITA’ NUCLEO INFORMATORI E NOTIFICATORI VERBALI C.d.S. e A.G.

 n. 1557 Atti A.G. protocollati;

 n. 1908 Atti A.G. notificati;

 n. 214 Verbali C.d.S.-Regolamenti Comunali e di altri Enti protocollati;

 n. 202 Verbali C.d.S. notificati;

 n. 3265 scansioni atti giudiziari;

 n. 1123 accertamenti anagrafici;

 n. 30 accertamenti su richiesta ASL;

 n. 85 accertamenti di convivenza su richiesta della Questura di Foggia;

 n. 23 accertamenti per il Tribunale di Foggia;

 n. 60 accertamenti per l’A.R.C.A. Capitanata.

ATTIVITA’ UFFICIO COMANDO

 n° 7787 Atti protocollati: in entrata e in uscita, in gran parte riscontrati;

 n° 107 Ricorsi trasmessi alla Prefettura di Foggia attraverso sistema SAN.A.;

 n° 76 Predisposizione atti amministrativi (Delibere – Determinazioni Dirigenziali) per conto del Dirigente della V-VI Area;

 n. 01 Determinazioni Dirigenziali – Servizio Autonomo di Polizia Municipale giusta Decreto del Sindaco n. 65 del 02.10.2019.;

 n. 11 Predisposizione atti amministrativi (Determinazioni Dirigenziali) per conto del Dirigente della II Area per Emergenza – COVID-19.

OBIETTIVI ANNO 2021

Premesso:

Che gli obbiettivi programmabili per l’anno 2021 sono subordinati ad un’eventuale trasferimento delle competenze dell’ufficio tecnico del traffico, così come più volte richiesto dalla VI Commissione Consigliare che comporterebbero, attraverso l’utilizzo dei proventi contravvenzionali secondo le indicazioni dell’art.208 del C.d.S., ed i fondi di bilancio:

– una revisione della segnaletica stradale;

– una revisione delle piste ciclabili non praticabili perché privi di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;

– attuazione del piano dei sensi unici per rendere più vivibili interi quartieri;

– studio funzionale della ZTL nel tratto compreso tra Via T.Solis e C.so Garibaldi con l’attuazione del Piano Particolareggiato di P.zza Incoronazione come area pedonale;

Tuttavia, nella qualità di responsabile del servizio autonomo di Polizia Locale conferma:

• Una maggiore attività di contrasto ai reati ambientali con l’utilizzo di droni e delle foto trappole, nonché una ulteriore unità di personale da assegnare al Nucleo Ecologico Ambientale dopo l’assunzione di altre persone dalla graduatoria del concorso per Polizia Locale, tutt’ora in vigore, nonché dalla mobilità di operatori esperti da reclutare dal bando della mobilità;

• Aumento del personale di categoria “D” – Ufficiali addetti al servizio di coordinamento e controllo – di almeno n.3 unità;

• Espletamento dei corsi presso la Regione Puglia per la qualifica di “Ispettore” per ottimizzare le attività dei nuclei ancora privi di Responsabili;

• Incremento esponenziale del controllo dei ciclomotori con le due moto acquistate nel 2020, da farsi in collaborazione con altre Forze dell’Ordine;

• Una ulteriore attività di contrasto agli abusi edilizi;

• Una ulteriore maggiore attenzione al contrasto delle violazioni delle norme del Codice della strada, dalle soste selvagge al mancato uso delle cinture sicurezza e soprattutto al mancato uso del casco protettivo da parte dei conducenti dei ciclomotori, che sarà attuata attraverso l’impiego di 18 Unità Operative sul territorio, le quali avranno a disposizione i nuovi veicoli acquistati nel 2020 e l’ormai collaudato sistema street control;.

• Un impiego ancora più professionale delle pattuglie di Infortunistica Stradale, le quali a breve saranno dotate del sistema Alcol Test, con cui potranno verificare lo stato di ebbrezza alcolica anche dei conducenti che non hanno subito lesioni a causa dell’incidente;

• Maggiore sarà la presenza in tema di controlli annonari sia nelle aree mercatali che lungo le strade cittadine, per contrastare l’abusivismo commerciale sul suolo pubblico;

• Miglioramento dell’informatizzazione dell’Ufficio di Polizia Urbana con l’acquisto di scanner e software di gestione per i pagamenti delle sanzioni attraverso il sistema “PagoPA”. Sarà inoltre tentata l’esternalizzazione dei procedimenti sanzionatori. Sono invece in itinere acquisti di palmari per gli Operatori di Polizia Locale, per una maggiore qualità degli accertamenti, nonché per velocizzare i procedimenti. Inoltre, sempre nel 2020, si è proceduto ad esternalizzare le notifiche destinate ai residenti, affidando l’incarico alla SOCET SPA, ottenendo come risultato un notevole risparmio di fondi comunali, nonché una più efficiente e veloce attività di riscossione;

• Ulteriori investimenti in beni strumentali per migliorare l’efficienza degli uffici;

• In materia di investimenti nel settore del traffico cittadino, si propone:

 La definizione dei sensi unici sulla dorsale di c.so Leone Mucci e c.so Giuseppe di Vittorio, fino a via Marconi, per migliorare il traffico e le soste nelle traverse.

• Per l’attività degli Informatori e di Notifica, si conferma quanto già fatto nel corso dell’anno 2020.

SAN SEVERO, 20 gennaio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo