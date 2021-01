SAN SEVERO – OPEN DAY VIRTUALE AL PLESSO RODARI

Il giorno 19 gennaio al plesso “RODARI” del Circolo didattico “De Amicis” si è tenuto l’OPEN DAY VIRTUALE.

La Dirigente Scolastica dott.ssa Anna Maria Troiano e il team docente hanno presentato gli spazi della scuola, completamente rinnovati nei colori, negli arredi, nelle attrezzature tecnologiche di ultima generazione e nei materiali didattici.

La nostra scuola, infatti, pone in particolar modo la sua attenzione al :

“BENESSERE” di tutti i bambini e del personale scolastico;

“INCLUSIONE” dove ciascun bambino si sente accolto;

“COOPERAZIONE” tra SCUOLA e FAMIGLIA per il successo formativo;

“INNOVAZIONE” per essere al passo con i tempi.

Il viaggio virtuale à cominciato con la presentazione del giardino, che circonda completamente la scuola: un polmone verde che offre ai nostri bambini tante opportunità che vanno dal gioco libero alla realizzazione di progetti, come: “ORTO CIRCUITO”, “l’ORTO DELLE MERAVIGLIE” ,”PROGETTO SPORT” ,ecc…

Per il nostro Circolo è stata una giornata importante che ha permesso alla Dirigente con tutti i docenti e il personale ATA di far conoscere e far entrare tutti, seppure virtualmente, negli spazi dei nostri plessi.

La scuola è comunque aperta e visitabile su prenotazione.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione tutti i giorni:

dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

il martedì e il giovedì dalle 15,00 alle ore 17,00.

VI ASPETTIAMO