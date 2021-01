CALCIO – L’Europa e i contraccolpi in campionato: febbraio mese decisivo in Serie A

L’Europa e i contraccolpi in campionato: febbraio mese decisivo in Serie A

Quando sono usciti gli esiti dei sorteggi di Champions League e Europa League, qualche tifoso di Lazio e Atalanta sarà forse stato contento. Vero è che la Champions League è un trofeo prestigioso ed è un onore giocarla, ma a che spese? La Lazio e l’Atalanta hanno infatti perso la brillantezza e la lucidità che le contraddistingueva la stagione scorsa. Ora affronteranno due colossi del calcio europeo e mondiale: Bayern e Real Madrid. Impegni più facili per la Juventus, che incontrerà il Porto e per le tre italiane impegnate in Europa League.

Se dovesse uscire la Juventus: la situazione in campionato

Al 12 gennaio 2021, la Juventus è considerata come seconda candidata dietro all’Inter per la vittoria dello scudetto dalle quote online di Betway a 3,00, mentre è inserita fra le prime sei squadre favorite per l’accesso alla finale di Istanbul della Champions League in corso. Questi dati ci confermano due cose: la prima è che la Juventus resta sempre e comunque la squadra da battere, nonostante il cambio in panchina e un anno in più per i vari Cristiano Ronaldo, Buffon, Bonucci e compagni; l’altra conferma è che se la squadra bianconera dovesse uscire dalla Champions, dovrebbe focalizzare tutti i propri sforzi sul campionato. Caso simile è successo all’Inter: da quando la squadra di Conte è uscita dalla Champions League, mancando la qualificazione agli ottavi per il secondo anno consecutivo, i nerazzurri hanno accorciato il gap con i cugini milanesi in campionato, dimostrando che la doppia competizione molto spesso fa perdere di concentrazione.

Lazio e Atalanta: quanti sacrifici per le “sorelle minori”

E cosa dovrebbero dire allora realtà prestigiose, ma meno ricche dal punto di vista finanziario, come Lazio e Atalanta? La Champions assorbe energie fisiche, ma soprattutto mentali, inimmaginabili, basti pensare che i biancocelesti e i bergamaschi hanno perso ben due partite in campionato quest’anno alla vigilia di incontri di Champions. Come detto, qualcuno fra i tifosi laziali od orobici avrà un po’ sorriso all’annuncio degli accoppiamenti: un po’ perché affrontare il Bayern Monaco e il Real Madrid è il sogno di ogni tifoso di club italiano, ma la motivazione è che “rischiando” di andare bene in Champions, si perdono punti preziosi in campionato. La Lazio a gennaio dell’anno scorso aveva 10 punti in più rispetto a ora: il calo fisico e mentale fisiologico riuslta quindi evidente, soprattutto per una rosa che non fa acquisti reali da diverso tempo.

Roma e Napoli: l’Europa League è alla loro portata, ma attenzione al campionato

La strategia della gestione delle risorse fra Europa e campionato per Milan e Napoli è simile, mentre leggermente diversa risulta la situazione della Roma di Fonseca. La squadra giallorossa sta andando molto bene in campionato, fa goal ed è divertente, e allo stesso tempo l’Europa League è una competizione alla sua portata, come conferma il portoghese: fin quando l’entusiasmo sarà vivo nello spogliatoio, entrambe le competizioni sono alla portata della Roma. Per il Napoli vale lo stesso discorso per la competizione europea, che può tranquillamente vincere, ma i partenopei devono ritrovare il ritmo in campionato e per questo potrebbero dunque fare la stessa scelta strategica del Milan da febbraio in poi.

Il Milan: corsa scudetto e qualificazione alla Champions o provare ad andare in fondo in Europa League?

Il Milan ha finalmente ritrovato la gloria che contraddistingue questi colori da oltre 100 anni, ma dinanzi a Pioli e allo staff rossonero si palesa il dubbio della doppia competizione e della rosa molto corta, dove spicca qualche talento ma pur sempre giovanissimo. I rossoneri infatti, lanciatissimi in Serie A come non si vedeva da anni e protagonisti di prestazioni da record nell’anno solare 2020, potrebbero vedere un intralcio nella competizione dell’Europa League, soprattutto perché i piani societari sono estremamente chiari: la priorità è la qualificazione alla Champions League, competizione a cui i colori rossoneri sono particolarmente legati per tradizione.

Febbraio sarà un mese decisivo per tutte le squadre impegnate in Europa e il riscontro si avrà poi a marzo e nei mesi successivi. Potremmo vedere squadre stanche e spente, oppure concentrate su un unico obiettivo fino alla fine, come l’Inter. L’elemento importante sarà l’equilibrio e la gestione delle risorse fisiche e mentali. Andrea Pirlo dovrebbe essere un maestro in questo, avendo avuto un passato vincente da calciatore, e sicuramente insieme all’aiuto di Ronaldo riuscirà a trarre il meglio dallo spogliatoio bianconero. Atalanta e Lazio rischiano solo di fare bella figura, mentre se Napoli e Roma devono trovare le proprie priorità, il Milan lo ha già fatto.