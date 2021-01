FOGGIA – DISSESTO IDROGEOLOGICO: LA PROVINCIA AGGIORNA IL PIANO DEGLI INTERVENTI

“Da quando mi sono insediato ho posto con forza il tema del dissesto idrogeologico sulle strade provinciali. Infatti, già a gennaio dello scorso anno, in una prima ricognizione, si è preso atto del “Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, inerente le strade provinciali”- commenta il presidente Gatta- pertanto, si è reso necessario un attuale aggiornamento, poiché il dissesto idrogeologico è un fenomeno in continua evoluzione. La Capitanata ha in dotazione una rete stradale di circa 3000 Km, che si estende sull’intero territorio, attraversando zone con caratteristiche geomorfologiche differenti. Le strade che interessano i comuni dei Monti Dauni ed alcuni comuni del Gargano sono caratterizzate dal verificarsi di gravissimi fenomeni di dissesto idrogeologico. Da qui la necessità di adoperarsi per porre in sicurezza le infrastrutture provinciali, a lungo trascurate, a tutela della incolumità dei cittadini”.

Il Settore Viabilità dell’Ente ha effettuato una ricognizione/aggiornamento per l’anno 2021 dei fenomeni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alle strade provinciali, da cui si evince la necessità di effettuare interventi di sistemazione delle frane, al fine di formulare successive richieste di finanziamento da inserire sulla piattaforma ReNDiS e/o altri bandi di finanziamento dei lavori e/o progettazione, per un importo complessivo di circa 108 milioni di euro, che di seguito si riportano:

1 Comune di Rocchetta Sant’Antonio – STRADA PROVINCIALE N. 99 BIS O.P.C.M. N. 3594/07 – Dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi. Intervento di sistemazione delle frane da 16 a 32.

2 Dissesto idrogeologico Subappennino

2.1 S. P. n. 1 “Neviera di Motta- Ponte 13 Archi”

2.2 S.P. n. 2 “Cupello – S. Marco la Catola – Ponte S. Giacomo”

2.3 S.P. n. 3 “Macchia delle Forche – Carlantino”

2.4 S.P. n. 4 “Serralombardi- Scassabarile”

2.5 S.P. n. 5 “Lucera – Ponte Fortore”

2.6 S.P. n. 6 “Lucera – Castelnuovo”

2.7 S.P. n. 10 “Torremaggiore – Casalvecchio”

2.8 S.P. n. 11 “Torremaggiore – Casalnuovo Monterotaro”

2.9 S.P. n. 45 “di Montesecco”

2.10 S.P. n. 99 “Stazione Ascoli – Candela – Rocchetta S.A. – Confine”

2.11 S.P. n.101 “Candela – S. Agata – Accadia”

2.12 S.P. n.121 “Ponte Bovino – Panni Scalo”

2.13 S.P. n.123 “Troia – Orsara – Scalo”

2.14 S.P. n.125 “Ponte Celone – Ponte Lucifero”

2.15 S.P. n.126 “Celle San Vito”

2.16 S.P. n.128 “Faeto – Contrada Sterparo”

2.17 S.P. n.129 “Biccari – Roseto Valfortore”

2.18 S.P. n.134 “SS 17 – Volturino – Crocella di Motta”

2.19 S.P. n.135 “Alberona – Volturino”

2.20 S.P. n.136 Bis ex S.S. 91 bis “Monteleone – Anzano – Scampitella” (da incrocio SP 136 dir a Scampitella)

2.21 S.P. n.137 Bis

2.22 S.P. n.138 “Panni – Limitoni”

2.23 S.P. n.139 “Bovino – Accadia”

2.24 S.P. n.142 ex SS 16 ter “Confine – San Paolo di Civitate – San Severo”

2.25 S.P. n.145 “Appennino appulo – Sannita”

2.26 S.P. n.147 “di Ururi”



3 Dissesto idrogeologico – Strada Regionale 1 e bretelle di collegamento

3.1 S.R. 1 Strada Regionale

3.2 S.P. n. 11 “Torremaggiore – Casalnuovo Monterotaro”

3.3 S.P. n. 10 “Torremaggiore – Casalvecchio”

3.4 S.P. n. 16 “San Severo – Piano Devoto”

3.5 S.P. n. 6 “Lucera – Castelnuovo”

3.6 S.P. n. 7 “Chianconi”

3.7 S.P. n. 5 “Lucera – Ponte Fortore”

3.8 S.S. n. 17 “Torremaggiore – Torre Fantine”

3.9 S.P. n.130 “Lucera – Alberona –Roseto – Confine”

3.10 S.P. n. 132 “Montaratro – Biccari”

3.11 S.P. n.125 “Ponte Celone – Ponte Lucifero”

3.12 S.P. n. 124 “Troia – Castelluccio Valmaggiore”

3.13 S.C. per Orsara di Puglia

3.14 S.S. 90 “Delle Puglie”

3.15 S.P. n.121 “Ponte Bovino – Panni Scalo”