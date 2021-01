Pioli “L’Atalanta è incredibile, Mandzukic si è inserito bene”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Atalanta sta facendo un lavoro incredibile. Hanno trovato gli equilibri corretti e la qualità giusta. Se nelle ultime gare gli uomini di Gasperini non sono riusciti a vincere vuol dire soltanto che il nostro campionato è molto equilibrato. Dobbiamo farci trovare preparati: sarà una gara dura, ricchi di duelli”. Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia del match di campionato, in casa, contro l’Atalanta.

“Mario Mandzukic si è inserito subito bene, in un gruppo che sta bene e che è coeso. Fisicamente l’ho trovato molto bene, è voglioso. Poi vediamo per il ritmo della gara. Ripeto, sta bene, anche per esser convocato per domani. Lui e Ibra insieme? Sì, possono giocare insieme. E’ arrivato anche per questo. Vedremo quando ritroverà il ritmo gara, magari proprio giocando. Lui ha carattere, forza e fisicità. Rebic e Krunic sono guariti e sono molto vogliosi: sono tornati a correre dietro un pallone. Si sono allenati con la squadra”, ha aggiunto Pioli.

“Ringrazio la proprietà e l’area tecnica che hanno fatto tanto per provare a migliorare questo gruppo. Il mercato ha chiarito che credono molto nel lavoro che stiamo facendo. Ora sta a noi dare le giuste risposte in campo e continuare a perseguire l’obiettivo di arrivare fra le prime quattro”, ha detto ancora il tecnico del Milan. I rossoneri hanno accolto durante il mercato di gennaio Mandzukic, Meitè e Tomori.

“Chi temo di più per lo scudetto? Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Dobbiamo insistere sul lavoro fatto. Dobbiamo essere sempre intensi e restare concentrati. Ci sono sette squadre che possono ambire a un posto in Champions League e tante che possono lottare per il titolo. Pensiamo solo a lavorare bene e a continuare il nostro percorso di crescita”, ha concluso Pioli.

