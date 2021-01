SAN SEVERO – BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO”. IL SERVIZIO PRESTITO LIBRARIO RIPARTE DAL 25 GENNAIO

BIBLIOTECA COMUNALE “A.MINUZIANO” SERVIZIO PRESTITO LIBRARIO RIPARTE DAL 25.01.2021

Il Sindaco, avv. Francesco Miglio e l’ Assessore alla Cultura, avv. Celeste Iacovino, comunicano alla cittadinanza che lunedì 25.01.2021 ripartiranno alcuni servizi della Biblioteca Comunale “A. Minuziano” , compatibilmente con la normativa in vigore anti covid -19 e con i lavori in corso relativi al progetto “#LiberLibri” che ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento nell’ambito del bando “Community Library”. A partire da lunedì 25 gennaio 2021 la Biblioteca, infatti, garantirà i servizi di prestito librario locale e di prestito librario interbibliotecario.

“ I servizi di prestito librario locale e di prestito librario interbibliotecario – dichiarano il Sindaco e l’Assessore alla Cultura – sono tra quelli più utilizzati dalla cittadinanza e lo dimostrano i numeri dei prestiti che la Biblioteca Comunale “A. Minuziano” effettua nei periodi di normale attività. Peraltro, garantire agli utenti questi servizi offre ai cittadini l’opportunità di avere momenti di svago in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo”.

I servizi verranno espletati secondo le seguenti modalità:

– L’accesso potrà avvenire esclusivamente per la consegna o il ritiro dei volumi nell’area di ingresso della biblioteca;

– L’accessò avverrà dal portone ligneo laterale su Largo Sanità;

– Non sarà possibile entrare all’interno delle sale dalla biblioteca neppure per la consultazione dei libri esposti in sala narrativa;

– L’accesso sarà consentito ad un solo utente alla volta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì mattina 9.00/13.00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30;

– L’utente dovrà prenotare il prestito librario o la restituzione telefonando al numero 0882.339618 o inviando una mail al seguente indirizzo: bibliotecasansevero@comune.san-severo.fg.it;

– L’utente dovrà rispettare l’obbligo di mascherina anche all’interno della struttura;

– I libri dovranno essere restituiti in busta chiusa per permettere lo stato di “quarantena” obbligatoria;

– Le richieste di prestito librario interbibliotecario dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: prestitominuziano@comune.san-severo.fg.it.

Per ulteriori informazioni: bibliotecasansevero@comune.san-severo.fg.it 0882.339618/620/626