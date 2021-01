SAN SEVERO – I Complimenti dell’on. Giuliano (M5S) per le importanti operazioni delle Forze dell’Ordine

I Complimenti dell’on. Giuliano (M5S) per le importanti operazioni realizzate dalle Forze dell’Ordine

“Cannibal cars , la brillante operazione che ha condotto all’esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere e domiciliari realizzata dalla Polizia Stradale Pugliese ha permesso di stroncare una ramificata organizzazione criminale dedita alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli”. A dichiararlo l’on. Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo che prosegue: “Si tratta di risultati importanti, frutto di 3 mesi di indagini che si sommano agli arresti, alle sanzioni e alle denunce a piede libero comminate in questi giorni dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di una serie di controlli straordinari effettuati nell’area dell’Alto Tavoliere per accertare violazioni delle norme anti-COVID-19”.

“Al Prefetto, al Questore, alla Procura di Foggia e alle Forze dell’Ordine i miei più sinceri e sentiti ringraziamenti per risposte così autorevoli, rapide ed efficaci atte a contrastare al meglio la criminalità in Capitanata e a garantire il rispetto delle regole e la legalità”, aggiunge l’on. Giuliano.

Il 14 gennaio scorso, la parlamentare del M5S di San Severo aveva scritto al Prefetto e al Questore di Foggia per chiedere “l’attivazione di servizi e controlli mirati nel centro storico di San Severo, anche a mezzo della Squadra dei Falchi”.

“Sono lieta che siano state accolte così tempestivamente le richieste che avevo formulato affinché fosse destinata ulteriore attenzione e fossero previsti controlli rafforzati ed ancora più serrati per San Severo e queste azioni rappresentano certamente la risposta concreta ed efficace alle mie richieste”, conclude l’on. Giuliano.

