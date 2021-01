Da oggi il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, diventa digitale al seguente link: http:// www.impresainungiorno.gov.it/ web/guest/comune?codCatastale= A339 , il numero identificativo del Comune di Apricena è 9478. L’Amministrazione Comunale ha aderito con entusiasmo al progetto IMPRESA IN UN GIORNO, promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico. “L’efficientamento della Pubblica Amministrazione passa anche e soprattutto da questi importanti iniziative” commentano il Sindaco Antonio Potenza e la consigliera con delega al commercio Maria Rita Labombarda. Sarà possibile interfacciarsi con un’unica agenzia, per inviare e ricevere qualsiasi comunicazione di apertura d’impresa, modifica, cessazione di attività e ampliamento all’estero telematicamente, senza doversi rivolgere ai vari uffici comunali, regionali e statali sparsi sul territorio e soprattutto si eviteranno le lungaggini burocratiche. Un risparmio di tempo e risorse per tutti coloro che ne usufruiranno. Sul sito web www.impresainungiorno.gov.it si possono trovare tutte le informazioni, la modulistica e i certificati per interfacciarsi con il sistema di registrazione. Questo sistema sarà l’unico modo per interfacciarsi con il SUAP online, in maniera completamente telematica. Si rende noto che a decorrere da oggi, in riferimento alle pratiche oggetto del portale, il Comune di Apricena non accetterà più istanze cartacee, né pervenute mezzo PEC.