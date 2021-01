CAPITANATA – IN PROVINCIA DI FOGGIA IL MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE VEDE LONTANO

IN PROVINCIA DI FOGGIA IL MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE VEDE LONTANO.

A SAN NICANDRO GARGANICO E’ ORA DI CAMBIAMENTO NELLA POLITICA CHE DEVE AMMINISTRARE

«II MSFT è un’organizzazione politica, ispirata a una concezione spirituale della vita, che ha il fine di garantire la dignità e gli interessi del popolo italiano, nella ininterrotta continuità storica delle sue tradizioni di civiltà e nella sua prospettiva di una missione occidentale, europea, mediterranea.

Il MSFT propone la realizzazione dello Stato Nazionale del Lavoro, per il raggiungimento – mediante l’alternativa corporativa – dei vasti traguardi di giustizia sociale e di elevazione umana, nel rispetto della libertà per tutti e nell’armonia dell’ordine con la libertà.» Fiamma Tricolore MS.

Fiamma Tricolore, il suo direttivo e tutti coloro i quali ne fanno parte e ne faranno parte invitano i cittadini sannicandresi a prendere atto che la politica sannicandrese verrà chiamata ad interrogarsi su quanto è accaduto in questi due anni e che purtroppo questo cammino è stato interrotto in modo prematuro e innaturale che nessuno mai si sarebbe aspettato. Sgomenti più che mai su quanto accaduto si deve guardare avanti. Un Comune non può restare orfano di un suo alto rappresentante quale è la figura del Sindaco e bisogna prepararsi a nuove elezioni. Il centro destra a San Nicandro Garganico vive una fase di stallo fin dalle elezioni del 2018.

Non possiamo assolutamente vivere in un “impasse” quotidiano.

Il silenzio per rispetto a chi purtroppo non c’è più non deve trattenerci dal dire che bisogna trovare una via d’uscita. Fiamma Tricolore nel tempo ha vissuto ore e ore di riunioni nelle video conferenze radunando chi oggi ha voglia di mettere in campo esperienza e forze.

Il centro destra deve assolutamente arrivare alle prossime elezioni comunali unito e forte! Non possiamo rischiare di fare la fine del governo centrale e non possiamo rischiare di rivedere amministratori che hanno messo la loro impronta sulle continue crisi politiche.

Vogliamo ricordare questi due anni e mezzo di amministrazione comunale come un ricordo lontano e sorridere pensando che si può fare sempre meglio.

Chi è stata causa di decisioni e atti scellerati non può assolutamente sedersi con Fiamma Tricolore! Noi invitiamo i vertici provinciali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, CDU, a valutare seriamente l’idea di una coalizione forte con persone forti, capaci, sane e senza macchie! Si, proprio così. Senza macchie. Un partito va diretto da gente sana, che non ha avuto la spudoratezza di saltare da un partito all’altro pretendendo candidature a sindaco in ogni dove e soprattutto gestendo cooperative di servizi sfruttando posizioni in compagini gestionali poco chiare! Noi di Fiamma Tricolore vogliamo avere un confronto chiaro e diretto a breve su quanto sarà messo in campo per amministrare la nostra San Nicandro Garganico.

Non vogliamo assolutamente ripercorrere errori fatti in passato da altre forze che cadendo ingenuamente nella rete dell’inganno ha visto mancare la terra sotto i piedi in un baleno.

La cosa pubblica merita di essere gestita senza inganni e senza affari che si perdono in personalismi vari. Siamo pronti al confronto e scendere in campo senza sosta e senza inganni al fianco dei nostri cittadini mettendo in primo piano un’azione che veda al primo posto dell’agenda politica i giovani e il lavoro con “sani” concorsi per ampliare la pianta organica sul nostro comune che purtroppo per via dei pensionamenti scarseggiano sempre più figure all’interno degli uffici comunali. Il lavoro va dato a chi lo merita e non a chi lo pretende con soli 25 voti !!! Ridare dignità

Il tema ambiente ed inquinamento sarà una battaglia forte e decisa! Denunceremo tutto ciò che negli anni non è stato mai fatto ingannando per anni i sannicandresi nascondendo la verità. Mai nessuno si è permesso di indagare e vigilare su quanto accaduto nel nostro territorio, nel nostro mare e nel nostro ambiente! Al fianco di commercianti, di ristoratori, di agricoltori, artigiani, edili, baristi, alimentari e tante altre attività. Non possiamo dimenticare chi oggi crea la nostra economia nella nostra città.

Fiamma Tricolore ufficializza la sua scesa in campo per dare un sano contributo con i suoi uomini e le sue donne in un contesto amministrativo sano, leale e pulito divenendo protagonisti di una politica fatta di ideali e di amore per i suoi simili e di rispetto per i suoi avversari. Non esistono nemici, esistono avversari che potranno essere anche più bravi sul campo e noi non vogliamo assolutamente perdere questa occasione di confrontarci.

Si auspica dunque che le buone forze politiche, con spirito di collaborazione, possano insieme risollevare le sorti del nostro caro paese.

La segreteria cittadina di Fiamma Tricolore