Luna Rossa sconfitta, Ineos Uk in finale Prada Cup

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Team Ineos Uk in finale, Luna Rossa costretta alle semifinali. Questo il verdetto della regata di questa notte ad Auckland valida per la Prada Cup, la competizione che mette in palio la possibilità di sfidare New Zealand in Coppa America. I britannici hanno avuto la meglio sulla barca italiana staccando il pass per la finale in programma dal 13 febbraio, mentre Luna Rossa Prada Pirelli dovrà passare per le semifinali contro American Magic, in una sfida che comincerà il 29 gennaio. La barca di Sir Ben Ainslie si è imposta al termine di una regata (iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa del vento) molto combattuta con gli inglesi che hanno tagliato il traguardo con 33 secondi di vantaggio. Al termine della battaglia vinta da Ineos Uk (sei vittorie su sei), le due barche sono rimaste in acqua per le “Ghost Race” contro il NYYC American Magic, ovvero le regate fantasma contro il team statunitense costretto a rinunciare dopo il ribaltamento subìto nell’ultima regata.

