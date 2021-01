SAN SEVERO – RICORRENZA DI SAN FRANCESCO DI SALES PROTETTORE DEI GIORNALISTI, IL MESSAGGIO DEL VESCOVO CHECCHINATO

In occasione della ricorrenza del santo protettore dei giornalisti, san Francesco di Sales, S.E. Monsignor Giovanni Checchinato, vescovo della diocesi di San Severo, ha desiderato inviare un messaggio alla stampa locale.

“Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone come e dove sono”.

Dall’insediamento di Mons. Checchinato in diocesi, era diventata consuetudine l’incontro con i giornalisti e gli operatori della stampa. Per le ovvie ragioni dettate dall’emergenza sanitaria, quest’anno non sarà possibile. L’augurio di tutti è quello che, l’anno prossimo, ci si possa rincontrare e ripartire insieme”.

Questo il messaggio alla stampa locale del Pastore della diocesi:

«In occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, era diventata una buona tradizione l’incontro con gli operatori locali della stampa. Le restrizioni presenti a causa del Covid-19 non ci permettono d’incontrarci, ma non m’impediscono di salutarvi e formularvi i miei più sinceri auguri di “buon lavoro”.

Ci prepariamo a festeggiare, nel prossimo mese di maggio, la “Giornata delle comunicazioni sociali” che avrà come titolo: “Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone come e dove sono”. Il tema della giornata ci riconduce al vissuto quotidiano delle persone, al dato oggettivo della vita di ognuno, fatta di gioie e dolori, speranze e delusioni. Un invito alla concretezza nella comunicazione, superando la tentazione dell’ideologizzazione della notizia, la tentazione di sottometterla a logiche diverse da quelle di un’adesione accurata al dato di fatto, prima di diffonderla. Un invito alla responsabilità nell’utilizzo delle parole, che possono costruire e distruggere, realizzare comunione e spingere alla divisione, rinforzare l’aggressività incontrollata o invitare alla riflessione pacata.

Che tutti i giornalisti possano essere al servizio della verità con il loro lavoro, attraverso il quale si può costruire l’accesso alla grande Verità, quella di un Amore ricevuto gratuitamente da parte di Dio e che siamo chiamati a testimoniare con le nostre parole con la nostra vita, così come ha fatto il grande Dottore della Chiesa, Francesco di Sales. Auguri a tutte e tutti!»

San Severo lì, 24 gennaio 2021

san Francesco di Sales