SAN SEVERO – Che bello… Il teatro torna ad aprire il sipario

DI MARIA CRESCENZI

RIPRODUZIONE RISERVATA©

Il teatro torna ad aprire il sipario

«Io so e non so perché lo faccio il teatro,

ma so che devo farlo, che devo e voglio farlo,

facendo entrare nel teatro tutto me stesso,

uomo politico e no, civile e no, ideologo, poeta, musicista,

attore, pagliaccio, amante, critico…

Me insomma,

con quello che sono e penso di essere

e quello che penso e credo sia vita.

Poco so, ma quel poco lo dico…»

(Giorgio Strehler)







“Alziamo di nuovo il sipario”. Un grido di rabbia, misto a un bisogno viscerale si alza dal grande palco vuoto e coperto di polvere di tutti i teatri. Un’esigenza che fa muovere l’uomo, nella sua fragilità, verso qualcosa che fa bene all’anima, in un periodo di grande solitudine e incertezze, come quello che stiamo tutti vivendo. E se non è possibile abbracciarci fisicamente, la tecnologia ci aiuta ad avvicinare altre vite alla nostra, non lasciando più solo nessuno.

Il 15 gennaio 2021, al Teatro Verdi di San Severo (FG) è andato in scena l’appuntamento al buio di “Indovina chi viene a (s)Cena”, il nuovo format culturale on-line del Teatro Pubblico Pugliese. Gli spettatori sono stati invitati “d’onore” a una cena molto speciale: in diretta streaming un racconto-spettacolo inedito di 30 minuti allestito appositamente per l’occasione. Attorno a un tavolo imbandito è andato in scena un pasto teatrale, per raccontare la Puglia attraverso le sue leggende, gli episodi storici, i piatti tipici o i suoi personaggi più rilevanti. La Compagnia Foyer ’97 Teatro Cantina ha messo in scena la disputa culinaria tra San Severo e San Severino. San Severino propone il Pancotto e San Severo la Zuppetta. Entrambi sostengono che il proprio piatto sia quello più rappresentativo della città.

“Alcuni ritengo che il teatro non si debba fare in streaming, – scrive il Cantautore sanseverese Nicola Giuliani -. Tuttavia, in occasione del progetto “Indovina chi viene a (s)Cena”, pare che ci abbiano seguito mediamente più di 700 persone da tutta Italia. Bisogna cavalcare i cambiamenti e aprirsi a nuove forme di comunicazione. Sforzatevi di sognare almeno un po’… Grazie al Teatro Pubblico Pugliese e agli amici amministratori del Comune di San Severo per averci creduto”.

Spettacolo in streaming “La tavola dei Santi”.

Un dialogo tra i Santi Patroni di San Severo (FG) con la valorizzazione dei prodotti tipici della città.

Di e con Francesco Gravino (San Severino), Enzo Toma (San Severo), Nicola Giuliani (voce e musica), Enzo Bucci (chitarra), Marisol Cipriani (perpetua di San Severino) e Antonella Tenace (perpetua di San Severo).

PER INVORMAZIONI:

tel. 368.7000116 – info@foyer97.it

Via Colombo, 18 – San Severo (FG)