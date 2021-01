SAN SEVERO – TERRIBILE INCIDENTE SULLA STRADA PER LUCERA. DUE MORTI, LE IMMAGINI DELL’IMPATTO MORTALE

questo pomeriggio un incidente ha provocato il decesso di due persone alle porte di San Severo, su via Lucera, in prossimità dell’incrocio della SP13. Almeno due le auto coinvolte e due le persone decedute, ci sarebbero alcuni feriti. Sul posto 118, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Feriti condotti all’ospedale Masselli-Mascia di San Severo. Al momento non sono stati forniti i nomi delle vittime. Pare che uno dei due morti sia una ragazza. Vi mostriamo le immagini del terribile incidente.