SAN SEVERO – Il 27 gennaio alle ore 17.00 diretta facebook IL VIAGGIO – 27 STORIE PER RICORDARE. Evento organizzato da Foyer ’97 Teatro

27 gennaio 2021 ore 17.00 – diretta facebook

IL VIAGGIO – 27 STORIE PER RICORDARE

Evento organizzato da Foyer ’97 Teatro di San Severo, in collaborazione con Ferrovie del Gargano San Severo.

La compagnia teatrale Foyer’97 e Ferrovie del Gargano hanno pensato di organizzare un evento per ricordare le violenze della Shoah. In questo giorno del 1945, le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, dove sono morti migliaia di deportati. A partire dalle 18.00 di mercoledì 27 gennaio in diretta facebook sulla pagina foyer97teatrocantina si alterneranno diversi lettori per raccontare con 27 brevi storie il “viaggio” compiuto dagli ebrei verso i campi di sterminio. Il vagone merci degli anni 40 farà da “palcoscenico” della memoria.

L’obiettivo di questa giornata non è soltanto ricordare, ma educare al rispetto per il prossimo. Deve perciò essere coltivata la memoria specie in chi non ha il ricordo degli eventi. Le nuove generazioni hanno il compito di trasmettere all’umanità questo mon