SAN SEVERO – Il Movimento Consumatori Puglia chiede il rinvio della Tassa Automobilistica causa “Covid-19”

Comunicato stampa Movimento Consumatori Puglia Richiesta rinvio versamento Tassa Automobilistica causa “Covid-19”

Foggia 26 gennaio 2021

Preg.mo Presidente Regione Puglia

Dr. Michele EMILIANO

pres idente.regione@pec.rupar. puglia.it

protocollogeneralepresidenza@ pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Richiesta rinvio versamento Tassa Automobilistica causa “covid-19”

Ill.mo Sig. Presidente, con la presente il sottoscritto Bruno Maizzi, nella sua qualità di Presidente Regionale del Movimento Consumatori Puglia, con sede in Foggia a Piazza U. Giordano civ.37, in virtù dell’imminente scadenza della Tassa Automobilistica del 31.01.2021, chiede Alla S.V. Ill.ma, di valutare la possibilità di rinviare tutti i relativi versamenti ricadenti nel periodo compreso tra il 1°gennaio ed il 30 maggio 2021, alla data del 30 giugno 2021, senza incorrere in sanzioni o applicazioni di interessi, così come diverse Regioni d’Italia hanno già previsto, al fine di lenire lo stato economico in cui versa la popolazione a causa della pandemia in corso.

Essendo il sottoscritto “in prima linea” attraverso i diversi Sportelli Movimento Consumatori “di Assistenza ai Cittadini”, dislocati sull’intero Territorio, ritiene più che opportuno, che Lei concedesse tale rinvio, che risulterebbe “una risposta importante” per tutte le famiglie pugliesi, che potrebbero così riprogrammare i propri adempimenti tributari, fronteggiando le scadenze fiscali con maggiore serenità, considerate le restrizioni e gli impatti economici devastanti causati da questo virus.

Certo che Lei voglia prendere in considerazione tale richiesta, si inoltrano ossequiosi saluti.

Dr. Bruno Maizzi Presidente M.C. Puglia