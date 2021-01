SAN SEVERO – RIUNITA LA COMMISSIONE PER LA MOSTRA ITINERANTE PRESEPI: ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO IL PREMIO DONATO DALL’IMPRENDITORE RAFFAELE MAZZEO

Si è svolta a Palazzo Celestini – Residenza Municipale – l’annunciata riunione della commissione preposta a conclusione della MOSTRA ITINERANTE PRESEPI per le vie e le attività cittadine, organizzata dall’associazione AMICI DEL PRESEPIO con la collaborazione del Comune di San Severo e della CONFCOMMERCIO.

“Anche quest’anno la mostra – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – giunta alla 25^ edizione ha avuto un clamoroso riscontro di consensi, malgrado la pandemia COVID 19 e delle conseguenti limitazioni imposte. Ma la scelta dell’associazione di articolarla lungo le vie cittadine, con l’esposizione dei lavori presepiali in numerosi esercizi commerciali, è stata premiata dal gradimento dei cittadini. Grazie infinto alla collaborazione delle attività, alla CONFCOMMERCIO, al lavoro del Comune, attraverso gli Assessorati alle Attività Produttive, Commercio e Cultura, affidati agli Assessori Felice Carrabba e Celeste Iacovino”.

Quanto ai lavori della Commissione, composta dallo stesso Sindaco Miglio, dal Presidente dell’Associazione AMICI DEL PRESEPIO Filomena Gassi e dal Vice Presidente della CONFCOMMERCIO Cinzia De Carlo, essa si è riunita per l’assegnazione di un premio in danaro, 300 euro, messi a disposizione dall’imprenditore Raffaele Mazzeo, presidente di CONFCOMMERCIO: “Desidero ancora una volta ringraziare pubblicamente l’amico Raffaele Mazzeo – aggiunge il Sindaco Miglio – è sempre vicino ai bisogni sociali di questa città. Considerata la grande qualità di tanti presepi esposti, con molti di loro che magari meritavano l’ambito riconoscimento, abbiamo deciso di assegnare all’associazione stessa il riconoscimento, in maniera tale da sostenere l’attività di tutti i soci ed estenderla ancora di più per la prossima edizione che ci auguriamo di poter tornare a visitare in una sede unica”.

Ricordiamo che la sede dell’Associazione AMICI DEL PRESEPIO è ubicata in Corso Di Vittorio 156 e che può contare su 55 soci, dagli 8 anni in su.

SAN SEVERO, 26 gennaio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo