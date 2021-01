Coronavirus, 15.204 nuovi casi e 467 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei casi di coronavirus in Italia. Sono 15.204 i nuovi positivi (ieri erano stati 10.593). A fronte però di una crescita dei tamponi, ben 293.770 e che determina un indice di positività che comunque risale al 5,1%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Scendono a 467 i decessi, ieri erano stati 541.

I guariti sono 19.172 mentre gli attuali positivi sono 482.417, con una flessione di 4.448 unità. Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali. Sono 194 in meno i pazienti nei reparti ordinari portando il dato complessivo a 21.161, calo pure nelle terapie intensive con 2.352 ricoverati registrando quindi un calo complessivo di 20 degenti e 115 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono infine 454.456 persone. La regione con il maggiore numero di positivi è il Veneto (2.385), seguito da Lombardia (2.293), e Lazio (1.338).

(ITALPRESS).