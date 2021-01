Governo, Zingaretti “Conte punto di equilibrio credibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Chiedo un mandato alla Direzione, l’ipotesi di proporre al presidente Mattarella un incarico al presidente Conte per dare vita a un governo raccogliendo il suo appello nella direzione della responsabilità nazionale”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, aprendo la Direzione nazionale del partito. “Un governo che possa contare su un’ampia base parlamentare – ha aggiunto – che sia nel solco della migliore tradizione europeista del nostro Paese e si impegni nella missione di un rilancio e rinnovamento delle Istituzioni europee. Che sia in grado di affrontare le grandi emergenze poste dalla pandemia dal punto di vista sanitario e sociale e affronti i nodi dello sviluppo a cominciare dall’attuazione delle opportunità che l’Europa ci offre”.

“L’appello alla responsabilità fatto dal presidente Conte per costruire un governo di stampo europeista per affrontare le sfide che abbiamo davanti, ha ottenuto la fiducia dei due rami del parlamento, senza i voti di Italia Viva. Una maggioranza assoluta alla Camera e 157 voti al Senato, solo 4 meno dalla maggioranza assoluta”, ha sottolineato Zingaretti.

“Una conferma, a mio giudizio, che negli attuali equilibri parlamentari figli della sconfitta del 2018 il presidente Conte rappresenta nelle forze politiche un punto di equilibrio credibile”, ha aggiunto.

