FOGGIA – ISTITUTO AGRARIO DI TORRE DI LAMA: RIUNIONE OPERATIVA A PALAZZO DOGANA

Per la ristrutturazione dell’Istituto Agrario di Torre di Lama, si è tenuta a Palazzo Dogana una riunione operativa alla presenza del presidente della Provincia, Nicola Gatta, del vice presidente della Commissione Bilancio e Commissario in agricoltura, on. Giorgio Lovecchio, del dirigente scolastico ISS Einaudi indirizzo Agrario di Foggia, Michele Gramazio, della dirigente del settore edilizia scolastica della Provincia, Denise Decembrino, del tecnico, Luigi Bondanese e della funzionaria dell’Ente, Luigia Limotta.

Il Presidente Gatta ha confermato che è tutto pronto, con il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione per circa 246 mila euro, per operare il rilancio dell’Agrario di Torre di Lama. L’on. Lovecchio, da tempo impegnato sul rifacimento della scuola, ha ribadito che l’obiettivo primario è quello di rivedere in piena attività l’istituto in un territorio dalla spiccata vocazione agricola. Soddisfatto il dirigente scolastico, Michele Gramazio, sull’esito della riunione che continua nel solco del lavoro sinergico tra istituzioni per la messa in atto dei lavori di rifacimento della scuola.