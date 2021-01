FOGGIA, SAN GIOVANNI ROTONDO E MONTE SANT’ANGELO – NUOVI BUS URBANI PER MIGLIORARE IL SISTEMA TRASPORTISTICO LOCALE

NUOVI BUS URBANI PER QUINDICI COMUNI PUGLIESI

MAURODINOIA: CONTINUIAMO A MIGLIORARE IL SISTEMA TRASPORTISTICO LOCALE



“Un altro passo in avanti a sostegno del trasporto pubblico locale a beneficio di tutti i pugliesi”.

Ha commentato così l’Assessore Regionale ai trasporti Anita Maurodinoia l’acquisto da parte della Regione Puglia di 118 autobus dedicati al servizio del TPL urbano destinati a quindici comuni pugliesi, per un importo complessivo di € 39.126.044,74 nell’ambi dell’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.



“L’obiettivo che si intende perseguire – ha spiegato l’Assessore – è quello di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso processi di ammodernamento e miglioramento del sistema trasportistico pubblico locale di persone, anche con riferimento al miglioramento dell’accessibilità di persone a mobilità ridotta e di contribuire a sostenere percorsi di transizione indirizzati verso un’economia a basse emissioni di carbonio”.



Si tratta di mezzi tecnologicamente all’avanguardia, corredati di idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta, conta-passeggeri, dispositivi per la localizzazione e predisposizione per la validazione elettronica.

I comuni finanziati sono: Bari, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce, Molfetta, San Giovanni Rotondo, Giovinazzo, Trani, Martina Franca, Monte Sant’Angelo, Pitigliano, Gravina, Ruvo e Spinazzola.