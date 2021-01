SAN SEVERO – AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”. RIUNITO IL TAVOLO MONOTEMATICO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Si è riunito ieri pomeriggio – in modalità videoconferenza a causa della attuale situazione d’emergenza dovuta al perdurare della Pandemia COVID 19 – il tavolo monotematico sulla dispersione scolastica, convocato dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale “Alto Tavoliere”, comprendente i comuni di San Severo, Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Serracapriola e Torremaggiore.

Il tavolo ha visto la presenza del Presidente del Coordinamento Istituzionale, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Severo Simona Venditti, il RUP (Responsabile Unico del Progetto) dell’Integrazione Scolastica Valentina Lasorella, l’Educatrice professionale del Polo Psicoeducativo Gabriella Gaggiano, l’Assistente Sociale del Comune di San Severo Alessia Rubino e i Dirigenti o docenti delegati sul tema degli Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale.

Il tavolo monotematico è stato convocato a seguito degli interventi emersi nel Tavolo di Concertazione riunito in data 25 novembre 2020 per l’aggiornamento e l’attuazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020.

“In tale circostanza – dichiara il Presidente del Coordinamento Istituzionale Simona Venditti – da più voci era nata la necessità di un approccio sistemico e sinergico al tema della dispersione scolastica. Pertanto, cogliendo le sollecitazioni, nel tavolo di ieri, mercoledì 27 gennaio, sono state elaborate e condivise le modalità di interazione tra Istituti e Servizi Sociali e l’iter per la segnalazione e il monitoraggio dei casi. Si intende con tale procedura incidere in modo significativo sul fenomeno della dispersione scolastica, problema non nuovo ma aggravato sicuramente negli ultimi mesi dall’attuale situazione emergenziale”.

SAN SEVERO, 28 gennaio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo