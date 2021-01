SAN SEVERO – Bentivoglio,  “Istituire presso il Comune la figura del garante per i diritti delle persone con disabilità”

“Istituire presso il Comune di San Severo la figura del garante per i diritti delle persone con disabilità”.

La richiesta, indirizzata al Sindaco Francesco Miglio ed ai consiglieri comunali, parte da Raffaele Bentivoglio, responsabile nazionale del settore welfare del Mid (Movimento italiano disabili) che sollecita l’amministrazione comunale di San Severo ad attivarsi per istituire la figura del garante delle persone con disabilità. “È doveroso dotare la città di questa figura – spiega il rappresentante del MID Bentivoglio -, che ricopre il ruolo di mediatore istituzionale tra i cittadini con disabilità, le loro famiglie e la pubblica amministrazione. Una figura terza che ha il compito di vigilare sull’applicazione delle norme volte al superamento delle barriere architettoniche, alla tutela dei diritti civili e all’inclusione lavorativa e sociale delle persone disabili”. Scopo dell’iniziativa è favorire fattivamente l’abbattimento di tutti gli ostacoli, siano essi architettonici o socio-culturali, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità, sostenendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale. “L’istituzione del garante delle persone con disabilità – prosegue Bentivoglio -, non comporterebbe oneri per il bilancio comunale se non per quanto concerne le minute spese di gestione consistenti nell’utilizzo di un locale presso la sede comunale e di un minimo di attrezzatura informatica e di cancelleria. Atteso che il garante esercita la propria attività a titolo gratuito”. Secondo l’esponente del Movimento disabili, quindi, le funzioni del garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dalla normativa specifica inerente i diritti delle persone con disabilità. La figura del garante quindi, opera in piena autonomia politica ed amministrativa sui problemi legati alla disabilità allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali ed al fine di dare pari dignità e opportunità alle persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale ed il miglioramento dell’autonomia personale. “L’istituzione del garante – conclude Bentivoglio –, faciliterà la collaborazione tra enti migliorando i rapporti tra le amministrazioni pubbliche, il cittadino disabile ed i relativi servizi erogati”.