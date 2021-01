TORREMAGGIORE – FUTASL SERIE B – TONFO POLISPORTIVA, CON LA DEM ARRIVA LA SECONDA SCONDITTA CONSECUTIVA

Olivieri: in questi momenti difficili, quando non arrivano risultati, il primo colpevole è l’allenatore e quindi mi prendo tutte le responsabilità. Parlare di sfortuna nello sport è il più grave degli errori ed io non lo ho mai fatto e mai lo farò. Parlerò con i miei ragazzi degli errori commessi e lavorerò per migliorare e tornare a fare punti. È un momento difficile e sarà compito mio cercare di ribaltare questo pericoloso andazzo che la stagione sta prendendo. Dopo le prestazioni super contro le prime 4 della classe nessuno si aspettava queste prestazioni, la società è giustamente delusa ed il momento è delicato. L’unica cura in questi casi è il lavoro e già da questa sera in palestra lavoreremo duro per uscire da questa situazione.