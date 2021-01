TORREMAGGIORE – FUTSAL SERIE B – COLPO DI MERCATO, LA POLISPORTIVA SI REGALA FRED ALMEIDA 

Classe 1994, Almeida è un’ala pivot dotata di grande potenza e fisicità. Per il calcettista questa Torremaggiorese sarà la seconda esperienza italiana, dopo i 3 mesi in cui lo scorso anno ha giocato nell’Arzignanoin serie A. In Veneto Almeida ha totalizzato 7 presenze nella massima serie, siglando un gol in Coppa Divisione