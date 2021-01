APRICENA – COMITATO VIA E COMMISSIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE: 2 AVVISI PUBBLICI PER SELEZIONARE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI.

COMITATO VIA E COMMISSIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE: 2 AVVISI PUBBLICI PER SELEZIONARE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI.

APRICENA. – Il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza e l’assessore all’Urbanistica, Bianca Matera, comunicano che da qualche giorno sono pubblicati sul sito internet del Comune, 2 avvisi pubblici per l’individuazione di figure professionali per la costituzione di due commissioni importanti, il Comitato VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e la Commissione Tecnica delle Attivita Estrattive a supporto del nuovo Ufficio Cave intercomunale.

“Tante liberi professionisti che saranno di supporto ai nostri tecnici”- dichiarano Potenza e Matera- “per continuare a migliorare ancora le grandi performance dei nostri uffici e dei servizi offerti ai cittadini. Il nostro ufficio tecnico comunale rappresenta un orgoglio per Apricena. Risposte certe in tempo rapidi, grande disponibilità degli impiegati, collaborazioni con professionisti ed imprese, una struttura completamente rinnovata che fa della nostra città un esempio di buona Amministrazione Pubblica. Invitiamo chiunque fosse interessato ad iscriversi a questi avvisi, seguendo i link allegati”- concludono i due amministratori.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE