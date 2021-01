FOGGIA – RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLE SUPERIORI: L’ INTERVENTO DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA

La Provincia di Foggia, negli ultimi mesi, è stata impegnata in prima fila per garantire la massima sicurezza ai quasi 35.000 studenti delle Scuole Superiori Secondarie. A tal fine ha provveduto ad effettuare gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, per consentire una didattica in presenza ed in sicurezza, con l’ausilio del “PON Scuola”. Sono stati forniti n. 5.654 banchi monoposto e n. 3.922 sedie, oltre .ad implementare gli interventi di sanificazione in tutti gli Istituti.

“Incessante il lavoro dei tavoli di coordinamento presieduti dal Prefetto Grassi, a cui va il mio sentito ringraziamento per aver profuso, con impegno e sensibilità, ogni sforzo possibile per realizzare un confronto mirato con le istituzioni territoriali, i rappresentanti del tpl e l’ufficio scolastico provinciale per garantire agli studenti, ai docenti ed al personale scolastico un ritorno in aula in condizioni di massima sicurezza. – Dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – La Provincia, titolare dei servizi interurbani di trasporto pubblico automobilistico, sta procedendo all’affidamento di ulteriori servizi aggiuntivi con altre 43 corse ed il raddoppio di quelle scolastiche che, sulla base dei dati storici sull’utenza trasportata, hanno registrato una capienza superiore al 50%. Adesso con grande senso di responsabilità bisogna affrontare in maniere efficace questa fase emergenziale, con la massima collaborazione di famiglie e studenti”.