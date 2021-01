FOGGIA – SI E’ SVOLTA IN VIDEOCONFERENZA L’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA PER LA LEGALITA’

Si è tenuta, in videoconferenza, l’Assemblea della Consulta per la Legalità, convocata per discutere delle proposte sul programma di lavoro. Nel suo intervento, la Consigliera Provinciale, Angela Maria Lombardi, delegata per l’occasione dal Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha sottolineato che la Consulta Provinciale per la Legalità ha avviato la sua fase operativa e che dalla riunione in video conferenza sono emerse diverse ed interessanti proposte di intervento, pertanto, nel prossimo incontro del coordinamento, già fissato per l’inizio di febbraio, sarà definito il programma delle iniziative. La Consulta è un unicum in Puglia e intende rappresentare un importante riferimento, per l’intero territorio, sui temi della legalità. Ha moderato i lavori Grazia Lodato.