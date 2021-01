SAN SEVERO – A PALAZZO CELESTINI INCONTRO ISTITUZIONALE CON ROSA BARONE, ASSESSORE AL WELFARE DELLA REGIONE PUGLIA

Incontro di alto profilo istituzionale nella tarda mattinata di venerdì 29 gennaio a Palazzo Celestini – Residenza Municipale.

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti hanno ricevuto Rosa Barone, da pochi giorni nominata dal Governatore Michele Emiliano Assessore al Welfare della Regione Puglia. Ad accompagnare il neo Assessore anche Carla Giuliano, Deputato di San Severo del Movimento Cinque Stelle, insieme ai Consiglieri Comunali Gianfranco di Sabato ed Enrico Pennacchio e agli attivisti del Movimento Cinque Stelle di San Severo Vito Gassi e Davide Cozzola. Presente anche il Portavoce del sindaco Dario de Letteriis.

“E’ stato un incontro che ho davvero apprezzato – dichiara il Sindaco Miglio -, un proficuo confronto su temi importanti per il nostro territorio e la nostra comunità. Tanti i temi che abbiamo discusso ed affrontato, soprattutto in materia di Politiche Sociali. Le capacità politiche e decisionali di Rosa Barone, note a tutti, saranno elementi importanti per trovare soluzioni ai problemi di tanta gente. Abbiamo aperto con l’Assessore Barone un tavolo istituzionale interessante, di forte auspicio per una sinergia politica che posso definire assolutamente importante. Ribadisco anche in questa sede i migliori auguri di buon lavoro all’Assessore Rosa Barone”.

SAN SEVERO, 30 gennaio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo