SAN SEVERO – IL C. C. FLAMMIA E L’EX ASSESSORE MARCHESE CON I POPOLARI

Dopo un serrato e proficuo confronto tra la dirigenza Regionale dei “Popolari”, con il consigliere regionale eletto nella provincia, Sergio Clemente, con il consigliere comunale Marco Flammia e l’ex assessore comunale Mario Marchese in merito alle prospettive politiche, legate al difficile momento che attraversa l’intero Paese e che ovviamente non risparmia la nostra cittadina, si sono trovate significative convergenze ideali, tali da determinare l’adesione del consigliere Flammia e dell’ex assessore Marchese al gruppo politico dei Popolari. A breve verrà nominato il coordinamento cittadino, visto le continue richieste di adesioni ai popolari. Il successo elettorale nell’ultima competizione regionale, ha portato la presenza in consiglio Regionale di 7 consiglieri e 2 assessori, pertanto tutte le azioni politiche da intraprendere troveranno risoluzione con un confronto aperto, anche con altri consiglieri comunali che vorranno condividere questo nuovo percorso, intriso di nuove idee e programmi.

Il commissario cittadino Prof. Antonio Demaio

Il consigliere comunale Marco Flammia.

L’ex assessore al bilancio e patrimonio Dott. Mario Marchese