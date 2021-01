SAN SEVERO – IL “NOSTRO” MARCELLO CIOFI E’ IL NUOVO PREPARATORE DEI PORTIERI DELL’FCD TERMOLI CALCIO 1920!

MARCELLO CIOFI E’ IL NUOVO PREPARATORE DEI PORTIERI DELL’FCD TERMOLI CALCIO 1920. SOCIETÀ AL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET E DELLE PAGINE SOCIAL

Nuovo arrivo in casa Termoli. Ha firmato oggi il nuovo preparatore dei portieri Marcello Ciofi. Arriva in giallorosso dopo una lunga esperienza prima tra i pali e poi come preparatore. In passato ha allenato i portieri di Teramo, San Severo, Lucera, Torremaggiore, San Giovanni Rotondo e Apricena. Nonostante il fermo del campionato a causa del Covid-19 l’Fcd Termoli Calcio 1920 continua a rafforzare il proprio organico nella speranza di riprendere il prima possibile il torneo.

A Termoli Marcello Ciofi trova altri ragazzi di San Severo, ex come Ciro Dell’Aquila, Carmine Fantasia e il portiere Antonio Bruno ex San Severo.

A Marcello il più caloroso IN BOCCA AL LUPO per la sua nuova avventura!!!