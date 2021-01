TORREMAGGIORE – FUTSAL SERIE B – LA POLISPORTIVA SORRIDE, DECISIVA UNA MAGIA DI FRED

📣 LA POLISPORTIVA SORRIDE, DECISIVA UNA MAGIA DI FRED

La Polisportiva torna al successo e lo fa al termine di una partita incredibile, vinta in extremis dai rossoblù.

Ci sarebbero tante cose da scrivere: le.doppiette di Spano🇮🇹 e Tricarico🇮🇹, la perla di Fred🇵🇹, l’esordio in B di Mariani e la voglia di Rossa 🇧🇷 di giocare 40′ nonostante l’infortunio alla.caviglia subito nei primi minuti.

Ma andiamo con ordine:

Olivieri oltre all’infortunato Fiotta e allo squalificato Di Genova, all’ultimo minuto deve fare a meno anche di Heredia🇦🇷, miglior realizzatore rossoblù in questa stagione.

La Polisportiva parte bene tenendo altissimi i ritmi ma al 6′ di gioco i calabresi alla prima sortita offensiva passano in vantaggio.

Spano pareggia a.metá primo tempo, ma due clamorose ingenuità dei rossoblù spianano la strada al Mirto che chiude la prima frazione in vantaggio per 3️⃣ reti a 1️⃣.

Nella ripresa i rossoblù partono fortissimo impegnando seriamente per ben tre volte in 60″ l’estremo difensore.ospite. Gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati al minuto 26′ quando Tricarico finalizza una bell’azione di Russi.

La Polisportiva continua a fare la gara, mentre Mariani🧤 è preciso in quelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa. Un destro da fuori di Spano regala il pareggio al Torremaggiore, che preme tantissimo alla.ricerca del gol del vantaggio ma il portiere calabrese è fenomenale su un paio di conclusioni di Fred🇵🇹.

Mr Olivieri a 4′ dal termine chiama time out e schiera Pazienza come quinto di movimento.

Prima Spano poi Tricarico sfiorano il gol ed è Fred🇵🇹 a 35″ dal termine che su assist di Rossa🇧🇷 inventa un colpo di tacco che sorprende il forte portiere ospite e regala il vantaggio ai rossoblù.

Il Mirto schiera il portiere di movimento, ma Tricarico è bravo prima a recuperare palla, poi a superare un avversario con un sombrero di pregevole fattura ed insaccare a porta vuota il gol del definitivo 5-3.

Polisportiva più forte delle assenze e di un pizzico di sfortuna e che con una prova di grande carattere torna alla vittoria e torna a muovere la classifica, distanziando di 5 punti proprio i Calabresi.

Prossimo appuntamento in programma sabato 6️⃣ febbraio, quando Angelini e soci faranno visita al Barletta nella splendida cornice del PalaDisfida.

Ma le sorprese non sono finite, domani sará ufficializzato l’ultimo colpo di mercato della Polisportiva……. Un ulteriore sforzo 💪da parte della dirigenza rossoblù🔴🔵, conferma delle ambizioni e della voglia di crescere e fare bene da parte della società !

🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵