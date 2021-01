TORREMAGGIORE – FUTSAL SERIE B – POLISPORTIVA A CACCIA DI PUNTI CONTRO IL MIRTO

POLISPORTIVA A CACCIA DI PUNTI CONTRO IL MIRTO

Domani, sabato 30 gennaio, la Polisportiva🔴🔵 ospiterà l’unica formazione calabrese del girone G di serie B, il Mirto C5⚪🔵.

All’andata, in terra calabrese, i rossoblù subirono la seconda sconfitta stagionale con impadronì di casa bravi ad imporsi per 5️⃣ reti a 3️⃣.

In classifica la Polisportiva precede il Mirto di due lunghezze e domani scenderá in campo con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Bottino pieno che manca in casa rossoblù dall’8️⃣ Dicembre scorso, quando Spano e soci si imposero sul Sammichele.

Periodo difficile per entrambe le formazioni, con i calabresi che sono reduci da 3️⃣ ko consecutivi, mentre per i rossoblù sono 2️⃣ le sconfitte maturate nelle ultime apparizioni.

Mister Olivieri ancora una volta dovrà rinunciare ad alcune pedine fondamentali, infatti Fiotta 🧤 sarà assente per infortunio, mentre Di Genova 🧤 è squalificato. Inoltre preoccupano le condizioni di Heredia 🇦🇷, che in settimana ha subito un infortunio muscolare, e Spano 🐬, anche lui alle prese con un problema fisico. Se su Spano c’è ottimismo circa la possibilità di vederlo in campo sabato, la situazione del giovane calcettista sudamericano è più critica e sarà difficile un recupero lampo in queste ultime 24h.

Tuttavia, Olivieri ritrova Tricarico, reduce da un turno di stop, mentre Almeida🇵🇹 in settimana ha potuto sicuramente migliorare la propria condizione atletica e l’intesa con i nuovi compagni.

⛔ La gara si disputerà a porte chiuse e sarà visibile in diretta streaming 🎥 sulla pagina facebook “torre on air” e su questa pagina facebook.

🔴🔵🔴🔵 FORZA RAGAZZI 🔴🔵🔴🔵