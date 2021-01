Orlando rieletto presidente Federazione italiana American football

ROMA (ITALPRESS) – Leoluca Orlando è stato rieletto presidente della Fidaf, la Federazione Italiana di American Football. Candidato unico, il sindaco di Palermo ha ottenuto il suo quarto mandato ottenendo 755 voti su 899 con il 98% delle società presenti all’assemblea elettiva. “Ero il candidato unico ma accettato da tutti e voglio ringraziare tutti coloro che potevano candidarsi e non lo hanno fatto, mandando un messaggio di unità da parte della nostra Federazione per raggiungere ulteriori obiettivi – commenta Orlando all’Agenzia Italpress – Negli ultimi quattro anni abbiamo consolidato la nostra realtà di disciplina sportiva associata. Abbiamo moltiplicato le squadre, i successi internazionali, la promozione nelle scuole, l’attenzione agli allenatori e agli arbitri, abbiamo organizzato 49 campionati: siamo una realtà forte e credibile e c’è voglia di andare avanti”. Anche il football americano come altri sport è stato costretto a rimanere fermo nel 2020 “ma ci siamo comunque presi cura della nostra realtà, gettando dei semi che speriamo possano dare dei frutti appena usciremo tutti dal tunnel della pandemia. Abbiamo un progetto di futuro condiviso”. E nel futuro della Fidaf c’è anche il passaggio da disciplina a Federazione. “E’ la tappa di un percorso e a marzo saremo pronti per essere ammessi alla grande famiglia delle Federazioni”.

