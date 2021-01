SAN SEVERO – UN VIAGGIO VIRTUALE ATTRAVERSO STORIE DI VITE FRANTUMATE. FOYER 97 TEATRO CANTINA CELEBRA LA GIORNATA DELLA MEMORIA

DI MARIA CRESCENZI

UN VIAGGIO VIRTUALE

ATTRAVERSO STORIE DI VITE FRANTUMATE

Ho capito che meccanicamente

avevo scelto una mia modalità per sopravvivere.

Io avevo scelto di non essere lì.

Avevo scelto quasi in modo automatico,

bestiale, irrazionale, infantile…

In fondo ero ancora una bambina.

Avevo scelto di non essere lì,

perché era la realtà intorno a me che era inaccettabile.

Avevo scelto la vita. Ho sempre scelto la vita.

Non potevo accettare la morte intorno a me,

e quindi avevo scelto di non vedere.

Io non volevo essere lì, ma c’ero purtroppo…

E prendevo le botte…

E non potevo mangiare

e prendevo insulti…

E sentivo freddo…

(27 STORIE

PER NON DIMENTICARE)

Avere memoria. Ricordare. Essere pienamente coscienti di avvenimenti passati, per non doverli rivivere nel presente. Se non avessimo memoria, gli orrori del passato ricadrebbero continuamente nel nostro vivere quotidiano, non riuscendo più a spezzare le catene che ci legano a quel determinato avvenimento funesto. Senza memoria non è possibile procedere sulla strada del cambiamento. Dimenticando, si può incorrere negli sbagli di ieri, mettendo a rischio un oggi, che poteva essere diverso. Le cicatrici che l’intera umanità si porta addosso, devono essere un memoriale per tutti noi.

La Compagnia Teatrale Foyer’97 e Ferrovie del Gargano hanno pensato di organizzare un evento per ricordare le violenze della Shoah. Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio, perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. In diretta Facebook, sulla pagina foyer97teatrocantina, si sono alternati diversi lettori per raccontare, con 27 brevi storie, il “viaggio” compiuto dagli ebrei verso i campi di sterminio. Il vagone merci degli anni ‘40 ha fatto da “palcoscenico della memoria”, rievocando l’orrore disumano che si consumava giornalmente nei campi di lavoro, associato a rumori assordanti, grida immortali, pianti strillanti, puzza di carne umana bruciata e cenere che si posava leggera sulla candida neve, quasi a far sentire ancora la presenza di coloro che non erano più in vita.

Violenze di ogni genere sono parte della storia di ogni essere umano che ha vissuto e vive su questa Terra. La “normalità” di questi episodi rischia di lasciare fuori dalla porta le caratteristiche principali dell’uomo, quali sensibilità, empatia, accoglienza. “L’obiettivo di questa giornata non è soltanto ricordare – sottolineano gli organizzatori -, ma educare al rispetto per il prossimo. Deve, perciò, essere coltivata la memoria, specie in chi non ha il ricordo degli eventi. Le nuove generazioni hanno il compito di trasmettere all’umanità questo monito e questa speranza”.



27 gennaio 2021, con Diretta Facebook sulla pagina “foyer97teatrocantina”.

“IL VIAGGIO, 27 STORIE PER NON DIMENTICARE”

Evento organizzato da Foyer ’97 Teatro di San Severo.

In collaborazione con Ferrovie del Gargano San Severo (FG).

PER INFORMAZIONI:

Tel. 368.7000116 – info@foyer97.it

Via Colombo, 18 – San Severo (FG)