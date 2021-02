CAPITANATA – L’A.N.S.Me.S FOGGIA SI CONGRATULA CON MIMMO DI MOLFETTA PER LA SUA ELEZIONE A CONSIGLIERE FEDERALE DELLA FIDAL

L’A.N.S.Me.S FOGGIA SI CONGRATULA CON MIMMO DI MOLFETTA PER LA SUA ELEZIONE A CONSIGLIERE FEDERALE DELLA FIDAL

Il Comitato Provinciale di Foggia dell’A.N.S.Me.S. (Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo) esprime i più sentiti rallegramenti al prof. Domenico Di Molfetta, STELLATO della nostra Provincia, da poche ore neo consigliere nazionale della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

“L’avvenuta elezione di Mimmo di Molfetta – commenta il Presidente A.N.S.Me.S. di Foggia Michele Princigallo – rappresenta un grande riconoscimento ad un professionista ed un tecnico di prim’ordine, capace di tagliare un altro traguardo importante nel suo già importante percorso sportivo, quello di un uomo che ama profondamente la propria disciplina. Di Molfetta, che ha alle sue spalle un grande e prestigioso passato di atleta ed allenatore, tra l’altro come responsabile nel settore lanci dell’atletica leggera, con cui ha preso parte a tante competizioni, come Olimpiadi, campionati mondiali e campionati europei, saprà dare ancora tanto al movimento ed il suo contributo sarà prezioso per una ulteriore crescita dell’atletica italiana insieme al neo presidente federale Stefano Mei. All’amico Mimmo, stellato e componente della nostra associazione, formuliamo gli auguri di buon lavoro, forieri di altri lusinghieri brillanti risultati. L’ELEZIONE DI MIMMO E’ DI STRAORDINARIA IMPORTANZA PER TUTTO LO SPORT FOGGIANO!” conclude il presidente Michele Princigallo.