FOGGIA – Proroga zona arancione per la Puglia, ordinanza sindacale 5/2021

Proroga zona arancione per la Puglia, ordinanza sindacale 5/2021

Con ordinanza sindacale 5/2021, il primo cittadino di Foggia, Franco Landella, considerato che la regione Puglia con ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 è stata confermata tra le regioni per le quali continua ad applicarsi le misure di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, con collocazione nella cosiddetta “zona arancione”, a partire da lunedì 1 febbraio e fino a tutto il 15 febbraio 2021 dispone la chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa mediante l’utilizzo degli accessi di via Scillitani e via Galliani dalle ore 07 alle ore 14 e dalle 16 alle 20, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L’accesso ai parchi, giardini ed aree verdi non recintati è condizionato all’osservanza delle disposizioni di del DPCM 14 gennaio 2021, al rispetto delle prescrizioni in cui è consentito svolgere esclusivamente attività motoria o sportiva in forma isolata o in compagnia di sole persone conviventi, con divieto di svolgimento di attività ludica di qualsiasi tipo e o attività sportiva in forma organizzata o di gruppo, la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati, Il divieto dell’uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta, la chiusura al pubblico h24 dei giardini pubblici di piazza Giordano per tutti i giorni della

settimana, il divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore, l’obbligo di chiusura, per tutti i giorni della settimana, di tutti i distributori automatici H24 di alimenti e bevande, dalle ore 18 alle ore 06 del giorno successivo.