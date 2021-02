CALCIO SERIE C – SCIALBO PAREGGIO SENZA RETI TRA FOGGIA E TERAMO

Di Lino Mongiello

Foggia, 2 febbraio 2021. Noiosa e deludente. La sfida tra le quinte della classe finisce con uno scialbo 0-0. La paura di perdere e probabilmente anche la stanchezza dopo le gare disputate sabato scorso, hanno fortemente condizionato il match. Per entrambe le compagini il punto le mantiene nelle zone alte della classifica e, soprattutto per il Foggia, costituisce un ulteriore mattoncino nella costruzione della salvezza. E comunque il Teramo ha dimostrato di essere una delle migliori compagini del girone e il Foggia, nonostante tutto, è riuscito a tenerlo molto a bada, non lasciando quasi niente al temuto avversario. Della gara c’è ben poco da dire. Il Foggia deve rinunciare allo squalificato Germinio ma ha nuovamente Anelli disponibile. Per il resto è confermato l’undici che ha battuto la Casertana con l’unica eccezione a centrocampo, dove Garofalo è preferito a Vitale. In casa abruzzese Paci conferma la squadra iniziale che ha superato il Bari. Pronti via e il Foggia protesta per una spinta in area di Piacentini ai danni di Dell’Agnello (1’) sulla quale il Sig. Di Graci non se la sente di fischiare. Dopodiché la gara stenta a decollare. Le due squadre si studiano a vicenda e provano inutilmente a cercare di intuire quali possano essere le mosse decisive. Il ritmo è piuttosto blando e in fase di impostazione spesso si sbaglia la misura del più semplice passaggio. Le due difese sono attente e per gli attaccanti non ci sono palloni giocabili. La prima frazione scorre senza particolari emozioni e soltanto nelle ultime battute di gioco la gara si ravviva. La prima opportunità è del Foggia. Dal cross di Kalombo scaturisce la combinazione tra Di Jenno e D’Andrea (39’) con un tiro finale poco convinto. Ribatte immediatamente il Teramo. L’errore del rossonero Galeotafiore che di testa sbaglia l’intervento, favorisce Costa Ferreira (41’) che però calcia ampiamente fuori bersaglio. E infine sul calcio di punizione di Curcio (45’) interviene Soprano che, con un’inzuccata all’indietro, sfiora il clamoroso autogol. Si riprende a giocare senza cambi e il Teramo prova a sbloccare il risultato con tiri dalla lunghissima distanza, innocui per l’attento Fumagalli. Nemmeno il ricorso ai cambi, da una parte e dall’altra, danno la svolta al match. Il Foggia reclama ancora per la mancata concessione di un calcio di rigore. Stavolta il fallo del portiere Lewandowski sul neo entrato Balde (40’) è più che evidente ma manca il fischio del direttore di gara. E, nel finale il Teramo con Ilari (94’) va in rete ma è in chiara posizione di fuorigioco e il gol viene giustamente non convalidato. Subito dopo il Sig. Di Graci fischia la fine del match.

FOGGIA-TERAMO 0-0 (TABELLINO)

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6; Anelli 6, Gavazzi 6, Galeotafiore 5.5; Kalombo 6, Garofalo 5.5, Salvi 6 (33’ st Morrone sv), D’Andrea 5.5, Di Jenno 6; Curcio 5.5 (16’ st Vitale 6); Dell’Agnello 5.5 (33’ st Balde sv). In panchina: Jorio, Said, Agostinone, Del Prete, Moreschini, Iurato, Pompa, Cardamone, Turi. Allenatore: Marchionni 6.

TERAMO (4-3-3): Lewandowski 6; Vitturini 6, Soprano 6, Piacentini 6, Tentardini 6; Santoro 6, Arrigoni 6, Mungo 6 (15’ st Ilari 6); Bombagi 6 (33’ st Cappa sv), Pinzauti 5.5 (27’ st Gerbi 5.5), Costa Ferreira 5.5. In panchina: D’Egidio, Trasciani, Romanucci, Di Francesco, Viero, Lombardi. Allenatore: Paci 6.

ARBITRO: Di Graci di Como 6.

NOTE: serata gradevole, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Mungo, Galeotafiore, Bombagi, Morrone. Angoli: 3-2. Recupero: 0′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.