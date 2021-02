SAN SEVERO – LA SCOMPARSA DI GIANLUCA BOTTACIN, NEI PRIMI ANNI OTTANTA GRANDE PROTAGONISTA CON LA CESTISTICA SAN SEVERO

Con profondo dolore noi innamorati di basket e della Cestistica San Severo oggi piangiamo la scomparsa in quel di Vigevano di Gianluca Bottacin. Per i più giovani di San Severo il nome vorrà dire poco, o forse non molto, per noi che qualche primavera l’abbiamo accumulata, Bottacin ci riporta ai primi anni ottanta, con la maglia giallonera della nostra Cestistica. Bottacin, ala pivot dalla mano morbida e dalle buone attitudini a rimbalzo, fu tra i protagonisti della promozione in serie B conquistata in quel di Bari, sul campo della Rivestoni, in una gara giocata alle 11 di domenica mattina. L’anno successivo giocò in serie B con la mesta retrocesisone in serie C. Ha lasciato un ottimo ricordo in noi. un’altro pezzo della gioventù che va via.

Sara Di Sanno, figlia di Enzo, che è stato dirigente della Cestistica San Severo in quegli anni così scrive su Fb e ci piace riportare il suo pensiero ed anche la sua foto con Bottacin e Stefano Iannone, altro grande protagonista del basket giallonero di allora.

Non so spiegare il dolore che provo ma credo di poter parlare a nome di tutta la mia famiglia.

Noi che ti abbiamo conosciuto da ragazzo sappiamo che uomo sei diventato, legato a questa terra…la puglia e a questo paese…San Severo che ti ha visto come un idolo.

Due anni fa, insieme a Stefano Iannone, sei riuscito ad esaudire un desiderio, tornare a San Severo da chi ti ha voluto tanto bene, hai riempito di gioia tutta la nostra famiglia che mai ti ha dimenticato e mai lo farà.

Alla famiglia le nostre condoglienza.

Michele Princigallo – Fiduciario del CONI e Presidente Provinciale A.N.S.Me.S., già Dirigente della Cestistica San Severo.