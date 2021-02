CERIGNOLA – RUBA I PALI DI LEGNI DI UNA FARMACIA AGRICOLA ED OPPONE RESISTENZA ALL’ARRESTO. IN MANETTE 26ENNE ALBANESE

E’ stato tratto in arresto E.C. 26enne albanese per furto aggravato, resistenza e lesioni a PP.UU.. In particolare, lo stesso, dopo aver rubato dei pali in legno da una farmacia agricola, veniva rintracciato nell’immediatezza dagli operatori della volante e bloccato; nella circostanza, l’uomo cercava di divincolarsi dalla presa degli agenti, colpendoli con calci e spintoni nel tentativo di guadagnare la fuga, senza riuscirci. Tratto in arresto, E.C., su disposizione della competente A.G. veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Foggia. In sede di udienza di convalida, al predetto veniva applicata la misura cautelare della presentazione quotidiana alla P.G..