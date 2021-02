FOGGIA – ‘Ritorni Extravaganti Virtual Line’: SILVIA AVALLONE UN’AMICIZIA. Giovedì 11 febbraio ON AIR -Liceo classico Lanza

‘Ritorni Extravaganti Virtual Line’: SILVIA AVALLONE

Silvia Avallone, UN’AMICIZIA, Rizzoli 2020

Giovedì 11 febbraio 2021 , h. 11.00

ON AIR -Liceo classico ‘V. Lanza’ di Foggia

“Prima che la conoscessero tutti in tutto il pianeta, e che a ogni ora del giorno e della notte si sapesse dov’era e com’era vestita, Beatrice era una ragazza normale, era mia amica. La migliore, per essere precisi, l’unica che abbia mai avuto…Dopo di lei ho cercato altre amicizie, ma senza impegnarmi. Dentro di me sapevo che quella magia di segreti e tane in cui nascondersi e giuramenti solenni poteva scoccare solo in quarta ginnasio, tra me Elisa Cerruti, perfetta sconosciuta, e Beatrice Rossetti, che più celebre di così è impensabile”

‘Un’amicizia’ Silvia Avallone

“ La vita è narrazione incessante, e la letteratura per Silvia Avallone è prendersene cura”

Barbara Stefanelli, Corriere della Sera

“ Silvia Avallone sa trovare le parole per raccontare il pieno e il vuoto, ama i suoi personaggi e non è mai indifferente al loro destino”

Annalena Benini, Il Foglio

“ Silvia Avallone ci regala un altro bellissimo romanzo in cui riesce a descrivere magnificamente quel ‘tacito contatto tra persone’ come scrisse Voltaire parlando dell’amicizia”

Michela Marzano, la Repubblica

Ripartono in un nuovo ‘format’ gli ‘INCONTRI EXTRAVAGANTI’ nell’ espressione ‘VIRTUAL LINE’ , più agile e adatta al tempo che stiamo vivendo . Agile e allo stesso tempo densa di contenuti, significati e emozioni, se pensiamo che la prima ospite con cui ho deciso di inaugurare questa nuova fase della Rassegna , giunta a tredici anni di vita, è la scrittrice Sivia Avallone , un’autrice molto amata da tutte le generazioni di lettori, che torna al ‘Lanza’ per la terza volta per presentare il suo ultimo bellissimo libro ‘UN’AMICIZIA’.

Due termini polari: contraddizione e riscatto aprono la chiave di lettura del romanzo: la relazione tra le due protagoniste, Elisa e Beatrice e i loro sentimenti individuali sono ricchi di contraddizioni ed entrambe , come le loro madri, hanno un grande desiderio di riscatto. Le due protagoniste , per affermare se stesse si affidano ad altri due termini antitetici ‘parola’ e ‘immagine’,”la scrittura segreta di un libro e il racconto pubblico su web, esibito: due linguaggi e due modi di raccontare e intendere se stessi”. E ancora troviamo un’intensa riflessione sulla genitorialità e sull’essere donna oggi, sulla paura dell’abbandono e il dramma della perdita, l’ansia di competizione e di prestazione con il panico che ne consegue e il terrore di non essere in grado di realizzare le proprie aspettative.

Il tutto espresso in una scrittura potente, con una trama che ti lega sempre di più alle sorti di Elisa e Beatrice , in cui ritroviamo aspetti di noi anche contrastanti e vissuti insieme ( chi di noi oggi non si è scattato un ‘selfie’?). E tutte queste valenze trovano la loro sintesi in un’unica, immortale e semplice parola : UN’AMICIZIA.

SILVIA AVALLONE e il suo libro ‘UN’ AMICIZIA’ inaugureranno la stagione 2021 degli ‘INCONTRI EXTRAVAGANTI’,giunti alla XIII edizione, organizzati con il patrocinio morale del Comune di Foggia e dell’Università degli Studi di Foggia, il contributo costante della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e la collaborazione della Libreria Ubik.

Ecco qualche anticipazione della trama di un libro spartiacque, che racconta il passaggio tra due epoche.





IL LIBRO

Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia – improvvisa, come una stella cadente– con gli occhi verde smeraldo che scintillavano nel buio? O è stato dopo,quando hanno rubato un paio di jeans in una boutique elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini? La fine, quella è certa: sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male. Perché adesso tutti credono di conoscerla, Beatrice: sanno cosa indossa, cosa mangia, dove va in vacanza. La ammirano, la invidiano, la odiano, la adorano. Ma nessuno indovina il segreto che si nasconde dietro il suo sorriso sempre uguale, nessuno immagina un tempo in cui “la Rossetti” era soltanto Bea – la sua migliore amica. Elisa è una donna schiva, forse un po’ all’antica. Non ama le foto e i social, convinta com’è che chi siamo sia “infinitamente più interessante, e commovente, di quel che vorremmo a tutti i costi sembrare”. Ora però vuole mettersi in gioco, fare i conti con se stessa scrivendo: perché soltanto le parole possono restituirci la complessità delle storie che non mostriamo al mondo e che pure, silenziosamente, tutti ci portiamo dentro. Attraverso la sua voce, Silvia Avallone ci accompagna in questo romanzo potente e liberatorio, invitandoci a riflettere sul nostro presente e a domandarci: “La vita ha davvero bisogno di essere raccontata, per esistere?”.

L’AUTRICE:

SILVIA AVALLONE è nata a Biella nel 1984 e vive a Bologna. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.Per Rizzoli ha pubblicato Acciaio (2010, da cui è stato tratto l’omonimo film), Marina Bellezza (2013) e Da dove la vita è perfetta (2017),e in Francia, nel 2012, Le lynx. Scrive per il “Corriere della Sera” “Sette” e “La Lettura”.

Un romanzo universale e al tempo stesso molto contemporaneo che consiglio a tutti vivamente di leggere perché, come dice Silvia Avallone :

“I romanzi raccontano con parole l’invisibile, tutto ciò che non viene esposto perché è talmente vero e denso di paure, di fragilità, che non può essere pubblicato sui social. Tutta la perfezione, la bellezza, la felicità dei social mi è sempre sembrata solo la punta di un iceberg. Da amante della letteratura, mi sono sempre chiesta che cosa si nasconda tra una foto che pubblichiamo e l’altra…”.

